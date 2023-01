Checo Pérez, con la mirada puesta al comienzo de la temporada

Podría decirse que el año 2022 ha sido verdaderamente espectacular para el automovilismo, y más para la Fórmula 1. Nuestro piloto Checo Pérez consiguió el tercer puesto en el mundial de la FIA, lo que le llevó a recibir un premio por parte de la federación en su gala anual. Todos nos quedamos con la sensación de que podría haber conseguido más puntos, pero es el escudero del jefe de filas, Max Verstappen. Tras algunos años en equipos de menos calado, desde 2021 forma parte de Red Bull, en la actualidad, la escudería más potente de todo el paddock.

Un año de balances

Nuestro piloto quiere ir más allá en esta próxima temporada que comenzará en marzo. De hecho, en breve tendrá lugar las primeras pruebas con el nuevo coche. Pérez ha demostrado ser un piloto muy sólido, razón, por la cual siempre es un deportista capaz de darlo todo.

Sergio ya se ha adaptado totalmente a la escudería, si bien todo gira en torno al piloto holandés, nuestro representante aporta un punto de vista muy interesante y es capaz de ajustar el coche en beneficio de todo el equipo. Sergio siempre se ha caracterizado por proporcionar muchísima información con la que completar toda la telemetría. Por tanto, es algo más copiloto, es un fuera de serie a la hora de realizar los relajes del coche y de prepararlo para conseguir el objetivo común.

La temporada pasada ha sido una buena prueba del dominio de Red Bull en el campeonato, habiendo ganado 12 carreras de todas las disputadas. Recuerda mucho a la época dorada de Mercedes, cuando Lewis Hamilton dominaba en el panorama automovilístico.

El deportista de Guadalajara tuvo una época de adaptación a la Fórmula 1 en un equipo que no era para nada mediocre y que proporcionaba siempre mucha batalla, hablamos de Force India. Toda la experiencia acumulada a lo largo de sus años ha servido para que la familia Red Bull haya ido configurando un coche ganador, que junto con el equipo de ingenieros que está siempre a pie de pista, desarrollando unas estrategias ganadoras durante todas las pruebas. Probablemente, nos encontremos ante el equipo que mejor ha sabido gestionar toda la información que proporcionaban los pilotos. De hecho, el resto de equipos ha ido copiando todas las estrategias.

Campeonato 2023 con Checo al alza

La temporada 2023 se presenta muy apasionante. Hay pilotos que no ha conseguido, por una razón otra, terminar de demostrar todo su potencial. Es el caso de Charles Leclerc, que se ha visto penalizado en multitud de ocasiones por las malas decisiones de Ferrari. De no haber sido así, probablemente el campeonato hubiera acabado con una menor diferencia de puntos de Verstappen sobre el resto de los pilotos. Es indudable que Checo Pérez es un valor en alza, no es en ningún caso un corredor mediocre, porque es rápido cuando quiere y capaz de azuzar a sus rivales cuando los tienes delante, nuestro compatriota sabe leer perfectamente toda la información de las carreras, y proporciona una gran ayuda en todo momento a su jefe de filas. 2023 va a ser el año en el que ambos pilotos van a tener un protagonismo más igualado. Es cierto que el piloto holandés ya ha conseguido los campeonatos ir a por el tercero. Pero también llega el momento de Checo, que siempre tiene algo que decir. Indudablemente, tiene mucha hambre de victorias. No es para nada descabellado que pudiera poner las cosas más difíciles a su compañero de los Países Bajos.

La carrera de nuestro piloto no ha sido fácil, y a pesar de tener siempre un importante respaldo económico, no cabe duda de que ha tenido que trabajar muy duro para conseguir llegar donde está. Tiene madera de excelente piloto, siendo uno de los corredores más respetados de toda la parrilla. Probablemente, no podamos encontrar a ninguno de sus compañeros que sea capaz de hablar mal de él. Este año además ha sido algo más complejo para este piloto, ya que fue padre y esto no trastocó de ninguna forma sus planes. Demuestra ser profesional en todo momento y estar siempre con los cinco sentidos puestos en los circuitos y en su monoplaza.

El piloto tapatío va a seguir proporcionando batalla en los circuitos, y puede que el 2023 veamos una lucha mucho más cerrada con su compañero de equipo. Quizás, estrategias propias de toda la escudería, Pérez no esté en disposición de rematar el campeonato del mundo de Verstappen si este va por delante. Pero está claro que tiene cualidades más que de sobra para hacerlo poner en un aprieto al joven corredor europeo. ¿Será el año de la definitiva explosión de Checo? Seguro que sí.