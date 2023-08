Atleta de Panamericanos acusa a su entrenador de abusar físicamente de ella

Alejandra Martínez , una destacada karateca mexicana y atleta de Panamericanos, ha alzado su voz para poner fin a una historia de abuso y violencia de género que la acompañó durante años.

En un impactante video compartido en TikTok, la selección mexicana de Karate Do no solo destapó los oscuros episodios de agresión vividos con su entrenador, sino que exhibió un problema sistémico que trasciende los confines de su deporte.

Martínez relató una historia que comenzó en una relación de entrenador y alumna , pero que se tornó en una trampa y física. A pesar de vivir con él, el entrenador siempre negó la relación y la insultaba.

Desde manipulaciones y humillaciones hasta violencia pasiva y agresiones físicas , la atleta compartió los momentos más oscuros que soportó durante su relación con su entrenador, quien también fue su pareja sentimental.

La atleta de Panamericanos también cargó con el peso económico de las citas y manipulaciones emocionales.

Las agresiones verbales que Alejandra enfrentó son estremecedoras. En el video, se escucha al "sensei" lanzando insultos con frialdad. Y mientras su relato avanza, la fuerza de su testimonio revela cómo los abusos se intensificaron durante la pandemia.

Las primeras señales de alerta las ignoró, hasta que tuvo el impulso de buscar ayuda legal.

Pero esta historia de abuso no solo destaca por la valentía de Alejandra al compartirla, sino también por el sistema que perpetuó su sufrimiento.

En enero de 2022, la atleta de Panamericanos le puso fin a la relación con su entrenador por una infidelidad. Al enfrentarlo para reclamarle, él le contestó que no eran nada. La atleta mexicana siguió asistiendo a la escuela de karate donde daba clases, pero el "sensei" continuaba humillándola.

"En 2023 tuvimos una discusión y al quererle poner un alto, él se puso agresivo y me agredió físicamente enfrente de una persona. Ahí es cuando decidí que esto no era para mí y que me tenía que ir de ese lugar".

Dos meses después del episodio anteriormente relatado, Alejandra comenzó a salir con otra persona; cuando el entrenador se enteró, la corrió del dojo y le impidió seguir dando clases a los niños, labor que realizaba desde 2018 sin cobrar.

AUTORIDADES DEPORTIVAS ENCUBRIERON ABUSOS

Después de enfrentar la indiferencia y complicidad de las autoridades de la Japan Karate Association de México (JKA), quienes encubrieron las agresiones y la forzaron a firmar un compromiso de silencio, que la sometía a no proceder legalmente en contra de su agresor bajo amenaza de expulsión del organismo, Martínez finalmente decidió no permanecer en la sombra.

Ha iniciado un proceso legal en contra de su exentrenador y ha obtenido una orden de restricción por los diferentes tipos de violencia que padeció. Sin embargo, la atleta de Panamericanos dijo temer por su vida.