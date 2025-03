Antonio Lozano pretende seguir en la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, acusa presidente

Israel Benítez Morteo dijo en conferencia de prensa ser el el único presidente legítimo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

Sin embargo, expuso que, pese que ya no es presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda pretende perpetuarse en dicha organización deportiva.

Aseveró que Antonio Lozano enfrenta un presunto desvío del orden de los doce millones de pesos a la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Añadió que Lozano tampoco es dueño de la marca, luego de doce años de litigio que se resolvió a favor de quienes conforman la actual directiva.

"Cuando ya un juez dictaminó que ya no es presidente, no tiene derechos de la marca, no tiene derechos a cualquier situación legal".