Violencia Institucional en Veracruz

Columna: Paulina Ríos

Mayo 31, 2023, 07:03 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Mayo 31, 2023, 07:03 a.m.

Preocupante lo que en Veracruz ocurre, ya lo dijo Equifonía, una asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres con destacado reconocimiento nacional e internacional, al referir qué el Gobernador Veracruzano ejerce violencia Institucional y fomenta el odio.

Y es que resulta que según criterio de Cuitláhuac las auténticas feministas son las que denuncian la corrupción de los jueces, es decir, el señor gobernante intenta ahora que las asociaciones conviertan sus ideologías y respalden sus ocurrencias para tener su aprobación y aval.

La asociación en defensa de las mujeres ha dicho que el Mandatario reproduce un discurso de odio y violencia contra la organización. Luego por si ello no fuera suficiente Cuitláhuac insistió desde palacio de gobierno qué "falsas feministas" omiten hablar sobre jueces "protectores de feminicidas". Es decir ahora el señor ha ido más allá al descalificar y agredir verbalmente, solo porque no se hace su voluntad o porque no le respaldan en sus absurdos.

Y es que desde el pasado 29 de mayo, la agrupación veracruzana emitió un comunicado a través de su página oficial de Facebook para responder las acusaciones del Gobernante. Adriana Fuente, representante de Equifonía dijo que, el mensaje de Cuitláhuac es de odio, intentando además, desprestigiar el trabajo de dicha asociación de manera dolosa y peligrosa, pretendiendo en total abuso de poder, intimidarles.

Pero el martes Cuitláhuac ha negado violetar a las integrantes de Equifonía, asegurando qué el no reproduce discursos de odio hacia la asociación civil; según él ha alentado el trabajo en "equipo" para que grupos feministashablen de los jueces que otorgan amparos a presuntos feminicidas y violentadores de mujeres.

"¿Cuáles son las falsas feministas?", cuestiono una periodista a Cuitláhuac, "Las estas "politólogas" que aspiran a cargos públicos, que con tal de atraer medios declaran y sobretodo en contra nuestra, diciendo que el gobierno feminicida y no sé qué cosas más, y cuando nosotros señalamos y damos con un feminiciday lo ponemos en la cárcel, entonces dicen "ah no, se trata de una cuestión política, es machismo político", es el caso de Rogelio N".

Cuitláhuac ha acusado a Equifoníade no hacer "eco" de los señalamientos a jueces que "solapan feminicidas". Es decir el señor que aún gobierna intenta que todas las asociaciones se conviertan en sus aplaudidores y que al mismo tiempo respalden sus locuras como la de atacar a los jueces de distrito, quienes solo cumplen con su labor.

Habría que recordarle a Cuitláhuac qué si alguien está haciendo mal su trabajo es la Fiscalía del estado qué tanto defiende. Lamentable lo que sigue ocurriendo en Veracruz.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas