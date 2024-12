¿Veracruz, destino seguro?

Con la llegada de las vacaciones decembrinas, la afluencia de turistas a las playas de Boca del Río es una oportunidad económica para prestadores de servicios, pero también un reto en términos de seguridad.

El operativo especial anunciado por Protección Civil, con hasta 50 guardavidas en acción, es una medida necesaria para proteger a los visitantes.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. Es necesario que los bañistas sigan las recomendaciones, eviten zonas peligrosas como las escolleras y respeten los señalamientos.

Estas acciones, aunque simples, pueden marcar la diferencia entre disfrutar de unas vacaciones seguras o lamentar un accidente.

El esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanos será clave para cerrar el año con saldo blanco, demostrando que Boca del Río no solo es un destino atractivo, sino también seguro.

¡Hay que cuidar la chamba!

Los prestadores de servicios turísticos tienen buenas expectativas para las vacaciones navideñas. Ahora hay que sugerir a los distintos sectores que le den buen trato al turista para que le den ganas de volver. Y es que no es raro que en cada periodo haya quejas por parte de los turistas sobre cobros indebidos o malos tratos.

Por eso se requiere también, que no abusen en los precios porque ésa es una forma de ahuyentar al visitante. Que no quieran ganar en unos días lo que no ganaron en todo el año porque entonces le hacen mala campaña de Veracruz. Una zona donde comúnmente se dan las quejas es en Villa del Mar, donde hay palapas de restaurantes.

Apagón a los veracruzanos

El reciente hecho de colonias y calles de Veracruz y Boca del Río sin energía eléctrica durante periodos de tiempo bastante largos, nos hace recordar lo que se vivió en la temporada de calor, aquella que fue intensa y muchos transformadores colapsaron.

Con manifestaciones en el centro de Veracruz, este fin de semana varios usuarios demandaron la reinstalación de la energía eléctrica. También, en varias zonas de turismo la situación fue la misma, en plena noche solo se quedaron con la luz de la luna y las estrellas.

Se desconoce hasta el momento la causa de los bajones y cortes de luz en toda la conurbación, pero todo parece indicar que es un daño colateral del último frente frío número 14 que se registró en la ciudad, dejando ver qué aún no se tiene la infraestructura adecuada en cuanto a los servicios básicos o que le hacía falta mantenimiento para evitar este tipo de situaciones en cada evento de norte.

O tal vez, solo el destino quiso jugar con nosotros este fin de semana para recordarnos lo importante que es el mantener todo en orden y no estar de infiltrado con el servicio de luz.