Tren Parlamentario

El Congreso General a través de sus dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, hizo ayer la declaratoria de Constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, tras de que una amplia mayoría de Congresos estatales (24 de 32) informaron al Senado de la República que habían aprobado también la reforma de marras. En ambas sesiones, con duración de minutos, no se presentaron ni los diputados ni los senadores del PRI, PAN y PMC. Fue turnada la reforma constitucional al Ejecutivo Federal, para su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación. Versiones en el Congreso sostenían que estaría publicándola el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 15 de septiembre, Día de la Independencia Nacional.

En el Senado, varios senadores se posicionaron en torno de la Constitucionalidad de la histórica reforma; pero la oratoria de Gerardo Fernández Noroña fue la de mayor peso político, por su condición de presidente de la mesa directiva.

He aquí:

"Que se oiga bien y se oiga lejos.

A partir de este momento, el pueblo de México no sólo toma en sus manos la decisión de quiénes sean las personas juzgadoras; sino abre un camino para toda la humanidad.

Que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo.

Seremos el primer país en que con el voto universal, secreto y directo se elijan a jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la Corte.

La derecha ha dicho que eso no es posible, como decía que no iba a ser posible hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como decía que no era posible que funcionara el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Felipe Ángeles, de manera simultánea. Como decía que el Tren Maya no podía realizarse. Como sostenía que era imposible que con los recursos públicos se pudiera hacer el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto".

"Como insistió permanentemente que todos los compromisos de apoyos sociales eran imposibles de cubrir con el presupuesto de la nación.

Decían que estaban en moratoria constitucional, un eufemismo para mantenerse bloqueando toda reforma constitucional al servicio del pueblo.

Como se los dije, siendo diputado, cuando discutimos la reforma constitucional, en materia eléctrica, la oposición, al votar en contra, permitió que nos sigan saqueando con 490 mil millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad.

Pero les dije también que con ese acto y en ese momento nos estaban entregando la presidencia de la República en 2024.

Es muy fácil ver hacia dónde se dirige nuestro pueblo.

No la regatearon, hicieron todas las maniobras posibles para que no se nos reconociera esa mayoría calificada. Y la obtuvimos tanto en la Cámara de Diputados y muy cercanamente, yo sostengo que se tenía con 85 senadoras y senadores, en la Cámara de Senadores".

"Ya en la discusión de la reforma constitucional usaron todo tipo de provocaciones y maniobras, dijeron que un Senador había sido secuestrado, retenido, privado de su libertad.

Buscaron que la sesión no se llevara a cabo.

Después permitieron y promovieron el asalto violento a la sede de la Cámara de Senadores en un hecho sin precedente de un intento golpista en contra del Poder Legislativo.

Los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada de esa toma violenta.

No han dicho nada de que hubiese una senadora de oposición, la senadora Díaz, que hubiese llamado a linchar a todo el que votara en favor de la reforma al Poder Judicial".

"Y en un momento muy delicado del debate, se tuvo que desocupar este Pleno frente a la violencia con que los manifestantes habían accedido al mismo.

Nos fuimos al antiguo Senado y pensaron que no iba a continuar la sesión.

Y ahí, en un momento histórico, donde no hubo posibilidades de exponer los argumentos porque la oposición una vez más incumpliendo su palabra, generó una sesión tormentosa, por decirlo suave, finalmente, en la madrugada pudimos aprobar, con mayoría calificada de 86 votos, esta histórica reforma constitucional al Poder Judicial".

"Y hoy, 24 congresos de los estados de la República han validado con su voto, muy superior al requisito constitucional de 17 congresos, la aprobación de esta reforma histórica.

El pueblo de México nos ha dado un apoyo impresionante el 2 de junio y nosotros hemos respondido con honor, con firmeza y con dignidad, y le estamos cumpliendo al pueblo de México".

"El próximo 15 de septiembre, decían, es un regalo para el Presidente. No, es un regalo para el pueblo de México el día de la Independencia nacional".

"Hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del Poder Judicial. Para acercar la justicia al pueblo. Para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras".

Cabús

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se amorcillaba: rechazó tres demandas de jueces y magistrados para que la Corte se pronunciara en contra de la reforma al Poder Judicial. 1: que expresara que hubo violación al proceso de amparo promovido por una jueza de Morelos contra el proceso legislativo; 2: rechazó por improcedente la solicitud de jueces y magistrados para declarar impedidas a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz para construir proyectos alusivos a esta reforma al Poder Judicial; y 3: que declarase la Corte de que se tenía que mantener la actual integración de todos los juzgadores federales, para dejar anulada la reforma. A todo esto, la Corte lo rechazó.