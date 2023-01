´Título desde la pampa´

Enero 05, 2023, 07:03 a.m.

Por: Felipe García Fecha: Enero 05, 2023, 07:03 a.m.

-Último adiós al ícono del futbol

-Incertidumbre en la Liga MX

- ¿Y la remodelación apá?

Tiempos reglamentarios

Se acabó el Mundial de Qatar 2022 con el, posiblemente para muchos, inesperado título de Argentina, para otros muy cuestionado, aunque para la gran mayoría, sobre todo los admiradores de Messi, más que merecido.

En mi opinión las dos selecciones más fuertes se quedaron en la orilla, Francia en la final y Brasil, posiblemente su soberbia en el campo de juego le ha llevado a perder títulos no solo ahora, sino en otros mundiales.

Lo que viene para el Mundial de 2026, con Estados Unidos, México y Canadá, será interesante, pues será primera vez en todo, en organizarse un evento tripartita, que se haga con 48 selecciones y que se incluya un país como Canadá que por sí solo no alcanzaría a figurar como anfitrión de un evento de esta talla, no por lo económico, sino por muchas otras condicionantes, aunque bueno después de Qatar cualquiera con dinero lo puede hacer.

El asunto de la gran cantidad de equipos que van a tomar parte es lo que hará un torneo mucho muy lejos de la calidad que requiere un evento de esta naturaleza, de la zona de Concacaf seguro se van a colar tres o hasta cuatro selecciones que en otro momento no tendrían chance de una mínima rebanada del pastel.

En fin, reitero y tiene razón Joseph Blatter, el futbol está alcanzando niveles mercantiles que al rato será difícil de apostar por lo deportivo, el dinero condicionará este deporte, el más popular sobre el planeta tierra.

Primer tiempo extra

Miles de aficionados dieron el último adiós al Rey Pelé.

De acuerdo a las notas informativas que retrataron el momento, fue un funeral con una mezcla de sentimientos, primero por decir adiós a precursor de este deporte en mundo y segundo, por las muestras de cariño que le mostraron niños, jóvenes, adultos y hasta adultos mayores, de todos los rincones del planeta.

Tan emblemático fue Pelé para este deporte que basta echar un vistazo a los homenajes que le hicieron en la Premier League, todos emotivos y con gran respeto para incluso, gente que no lo vio jugar pero que han sido testigos de su legado a través del recuento histórico que dejó el brasileño.

Reitero, para quienes no me leyeron en la pasada entrega, cuando se genera la discusión de quién ha sido el más grande de este deporte, he dicho que cada quien, en su época, Pelé, Maradona y ahora Messi, solo que el amazónico estaba adelantado la suya.

Y siempre el comparativo será con él, es decir, el punto de referencia seguirá siendo el Rey del Futbol, Pelé.

Segundo tiempo extra

Aterrizando en México con la Liga MX, aún no podemos visualizar, hasta que se juegue la primera jornada, qué equipos tienen espolones para gallo.

De momento puedo decir que los del norte siempre son favoritos, Tigres, Monterrey y Santos, que América viene por su revancha y que Cruz Azul llega mejor por el torneo de pretemporada ganado, pero lo mejor es cuando arranque la liga.

No hay que olvidar al vigente campeón Pachuca y hasta unas envalentonadas Chivas Rayadas del Guadalajara, que de paso su técnico europeo ya recibió su primer revés para que pruebe que el futbol mexicano no es un "flan".

Tiros penales

Se supone que en la recta final del 2022 empezaron los trabajos de remodelación o de rehabilitación del estadio Luis "Pirata" Fuente, algo que se compartió en redes por autoridades estatales y que a la fecha no sabemos cómo va.

Pero no solo será importante saber los adelantos en esta materia, sino si en realidad habrá equipo de Liga MX, ya olvidémonos de primera división, al menos que sea de Liga de Expansión.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas