Tiempos de decisión

Por: Rafael Belmonte Fecha: Mayo 20, 2023, 07:12 a.m.

"A menudo cualquier decisión, incluso la decisión incorrecta, es mejor que ninguna decisión"

Últimamente se ha venido ventilado en los medios la gran problemática que sigue teniendo la natación mexicana.

Resumiendo, todo parte del desconocimiento que hizo la entonces FINA (Federación Internacional de Natación) al presidente del Comité Directivo de la FMN (Federación Mexicana de Natación) porque los Estatutos aprobados no estaban de acuerdo a las normas internacionales.

La FINA hizo el requerimiento al CD, entiéndase Kiril Todorov, pero este hizo caso omiso a las instrucciones del organismo rector de la natación en el mundo.

La consecuencia fue que la FINA desconoció a Kiril como presidente de la FMN y más tarde lo inhabilitó para actuar en la natación.

La CE (Comisión Estabilizadora) ha venido organizando eventos a fin de que la natación mexicana pueda integrar sus selecciones nacionales y así participar en los eventos internacionales de este año. Tenemos Centroamericanos, Panamericanos, Mundial Jr, Mundial de Natación y Juegos Mundiales Universitarios, ya que sin el aval de la CE los seleccionados no pueden participar.

La CONADE sigue empecinada en no reconocer las disposiciones de la Word Aquatics (antes FINA) y seguir apoyando a Kiril. Esto también ha significado que no haya apoyos para la natación mexicana.

Como Kiril ha decidido apelar en todas las instancias que le sean posibles, el cuento va para largo y la FMN seguirá en problemas de operación y financiamiento.

Afortunadamente las selecciones de nado artístico, clavados y natación han logrado obtener el respaldo de la iniciativa privada y empresas comerciales y así participar en los eventos que forman parte del proceso de preparación rumbo a los eventos internacionales

Como diría el filósofo, Juan Gabriel: "pero qué necesidad"

Las autoridades gubernamentales, desde el más alto nivel hasta las autoridades deportivas nacionales declaran que ellos si han apoyado a los deportistas pero todos sabemos que la realidad es otra, el apoyo de los gobiernos federal y estatal es muy poco, la mayor parte se la gastan en infraestructura y destinan muy poco a la preparación y participación de los deportistas

Todo este embrollo se ha seguido acrecentando por falta de decisión. ¿de quién? ¿de quiénes?

Los que tienen la oportunidad de resolver este "nudo gordiano" (dícese de una dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo difícil de salvar o de difícil solución o desenlace) son los presidentes de las asociaciones. Ellos tienen que convocar a una asamblea extraordinaria para adecuar los Estatutos de la FMN a los de la Word Aquatics y una vez hecho esto, entonces convocar a elecciones de un nuevo comité directivo.

Se necesitan que los presidentes se decidan a tomar el toro por los cuernos. Ya no podemos seguir siendo solo espectadores de como dos grandes personajes se disputan el poder de nuestro deporte.

Si como se dice Kiril tiene el control y apoyo de la mayoría de los presidentes de asociación, ojo no de los afiliados, entonces no habría ningún problema en ser elegido nuevamente, y si no, entonces vendrá gente nueva a tomar las riendas de la natación.

"UN DESEO NO CAMBIA NADA, PERO UNA DECISIÓN PUEDE CAMBIARLO TODO"

Además, ya se ha publicado que la CE también realizará sus campeonatos (los Estatutos dicen que solo la Federación puede convocar a los campeonatos de los afiliados) de verano y de invierno. Así que todos los nadadores tendrán dos opciones para participar, en los eventos convocados por la FMN o los convocados por la CE. Tendrán que decidir, los deportistas, entrenadores y directivos hacia donde van.

Así que presidentes de asociaciones: es tiempo de decisión.

Ya conocen el camino, así que hay que recorrerlo.

Recordemos:

"SON TUS DECISIONES, NO TUS CONDICIONES, LAS QUE DETERMINAN TU DESTINO"

La natación de México está en sus manos.

No olvidemos que la omisión es también una forma de corrupción

Súbanse al banco y pónganse ¡En sus marcas".

