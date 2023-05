Sigue la mata dando en el Hospital Regional de Veracruz

Mayo 20, 2023, 07:06 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Mayo 20, 2023, 07:06 a.m.

De manera emergente en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz tuvieron que nombrar a un subdirector, al doctor José Luis García Pérez, luego de que el recién nombrado director interino salió de vacaciones y de ahí se fue a un Congreso Internacional de Pie Diabético a Colombia, "Con los pies en la Tierra, ALAPID 2023", que se realiza del 18 al 21 de mayo.

Aunado a que el nuevo director interino no goza de popularidad entre los médicos y enfermeras del nosocomio, ahora que no está, en el hospital no hay gobernabilidad, cada quien hace lo que quiere.

Aseguran, los que saben, que el personal prefiere tener a un director totalmente ajeno, procedente de la capital del Estado de Veracruz, para ver si así se acaba con el amiguismo, favoritismo y pone orden de una vez por todas en la institución de salud, que buena falta le hace.

Los rápidos y furiosos de la SSP

¿Cuál es la bendita prisa que llevan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la conurbación? Se vuelan los altos sin llevar la torreta y códigos abiertos para avisar a la población, la cual tiene que pagar por su forma de manejar, no sabemos si en la academia les pongan mucho las películas de Rápido y Furioso, pero es terrible cómo conducen.

Dos fuertes accidentes en un mismo día por elementos de la Fuerza Civil y la Policía Estatal en Boca del Río y Veracruz, respectivamente, los cuales pudieron terminar en una terrible desgracia, todo por ir a las prisas ¿ya les ganaba del baño o qué pasó ahí? Ya son repetidos los incidentes en la conurbación.

¿Y el pretexto? El mismo de siempre que van a un auxilio, señores no nos hagamos tontos, porque cuando verdaderamente se les requiere siempre brillan por su ausencia, o llegan tan tarde que ya mejor deberían jalarse unas escobas para llegar a barrer.

El apagón de la CFE

En las últimas semanas la zona conurbada de Veracruz - Boca del Río ha presentado apagones en cualquier hora del día, provocando que la ciudadanía se encuentre en un hartazgo total debido al mal servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad.

Aún con la problemática, uno de los representantes regionales de la CFE que asistió recientemente a un congreso en el que se abarcaron temas de energía, ignoró y evadió completamente a la prensa de la conurbación.

Lo anterior es únicamente una prueba de que realmente pareciera que la Comisión Federal de Electricidad ignora los llamados de emergencia de la ciudadanía ante las altas temperaturas que se registran en el estado, ojo ahí, que son los que están pagando por un servicio por cierto ¡bastante caro!

Y todavía quieren subirle al boleto

Por falta de un programa de renovación vehicular los camiones del transporte público urbano cada vez están más deteriorados.

La mayoría son unidades viejas, feas, a algunas se les ven las llantas desde adentro, contaminan y no cuentan con buenas condiciones.

En años anteriores existían programas de renovación del parque vehicular y aunque no se logró el cambio integral, muchos camiones sí fueron renovados.

Sin embargo, en la actualidad las unidades se encuentran peor que antes y el más afectado es el usuario que a diario se traslada con ese mal servicio.

