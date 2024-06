Se dice que...

Listas van y listas vienen

La cantidad de nombres que se reciben en la redacción del Corporativo Imagen del Golfo sobre quienes integraran el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum y de la primera gobernadora de Veracruz Norma Rocío Nahle, hay secretarios para todos los gustos, se da el caso que hasta envían sus fotografías con el fin de que las publiquemos, para la secretaría de Gobernación que es la más importante un día aparece un nombre y a las pocas horas otro diferente.

Hasta el momento en único seguro es el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, cuyo nombramiento se hizo para detener la caída de nuestra moneda y la especulación en la Bolsa de Valores, pero el desplome sigue su curso natural en estos tiempos postelectorales.

Al igual en Veracruz él que está amarrado como secretario de Gobierno es Ricardo Ahued quien no se llevó para nada con el gobierno de desastre de Cuitláhuac García.

Todos los nombres que aparezcan son pura especulación y en la gran mayoría de los casos son de autopromoción.

Existe la pregunta ¿Si Claudia Sheinbaum toma posesión en octubre y si se confirma la invitación a Cuitláhuac dejaría el gobierno dos meses antes?

¿Quién tomaría su lugar durante ese tiempo?

Muerto y bien endeudado el PRD

El problema de la extinción del PRD es sobre las numerosas deudas que se elevan a varios cientos de millones de pesos, pero tanto Jesús Zambrano, como Jesús Ortega, seguían soñando con sus cargos plurinominales, ni vendiendo el edificio que acaban de remodelar pueden liquidar el adeudo, aunado a que tienen que liquidar a todos sus trabajadores y las consentidas secretarias quienes se preparan a presentar sus demandas laborales porque saben que no hay dinero. Se trata de un cadáver político que está en plena descomposición y huele mal.

Dejaron a un lado la advertencia de su líder fundador Cuauhtémoc Cárdenas que se auto preguntó ¿Qué tan lejos o que tan cerca estamos de nuestro propósito original? El mismo concluyó “Yo respondería que nos encontramos más lejos que de cerca de lo que nos propusimos a construir hace 25 años”.

Como si fuera un profeta de lo que iba a ocurrir de lo que fue el partido del Sol Azteca que fue mayoría en la cámara de diputados federales y que dominaron las principales ciudades del estado de Veracruz.

Empieza la rebelión en MC

Ahora que pasaron las elecciones empiezan a salir en todos los partidos políticos los que no están de acuerdo porque no fueron tomados en cuenta y los resultados no fueron los que tanto pregonaban. Aseguran militantes que nacieron en Convergencia ahora convertido en Movimiento Ciudadano que no están de acuerdo con las declaraciones triunfalistas de su coordinador y fundador el exgobernador Dante Delgado.

No aceptan que siga como dirigente de la bancada en el senado y que en antes de que termine el año sea el excandidato Jorge Álvarez Máynez el presidente nacional.

Se les olvida que el crecimiento de ese instituto político se generó en el estado de Jalisco por la intensa trayectoria política de Enrique Alfaro. La suerte que tuvo en la gubernatura de Nuevo León por una mentira que se multiplicó en las redes.

Hay otros factores muy diferentes y, que sea la decisión de la mayoría la que decida y no la cúpula que encierra puros intereses.