Se dice que... Usaron la diputación como escalón

Usaron la diputación como escalón

Dan pena los políticos veracruzanos, tanto que lucharon y prometieron a los votantes si llegaban a ganar y en cuestión se semanas solo cobraron dos quincenas y ya pidieron licencia para buscar las presidencias municipales que estarán en juego el próximo mes de junio, quien les va a creer ahora que busque el voto de los ciudadanos, no les interesa servir a la sociedad lo único que los motiva es el poder y el dinero, la clase política de cualquier partido lo único que enseña es el cobre y la falta de dignidad, orgullo y sobre todo el respeto hacia los votantes.

Me avergüenza poner los nombres porque en el fondo, en lo personal, no dejo de sentir por algunas de ellas un gran afecto. La lista es la siguiente: Angélica Peña Martínez buscará el municipio de Cuitláhuac, Indira Rosales San Román por Boca del Río, Elena Córdoba por Alto Lucero y los de Morena y sus aliados no se quedan atrás Janet Rodríguez Rodríguez por Poza Rica, Alejandro Porras Marín para Huatusco, Bertha Ahued Malpica quiere Boca del Río y Rafael Fararoni busca San Andrés Tuxtla.

Un buen número de ellos están conscientes que esta decisión de dejar la cámara de diputados local a unos cuantos días de haber protestado no es bien vista por los ciudadanos y corren el riesgo que serán castigados con el voto en las urnas.

Ellos y ellas sabían de antemano que la diputación local era sólo un escalón para buscar las alcaldías que era lo que más les interesaba.

El mejor director de periodismo

El maestro Alfonso Valencia Ríos, toda una institución en el periodismo veracruzano, él llenaba con sus noticias todas exclusivas la primera página de El Dictamen y se encargaba de escribir el vespertino de esa empresa editorial. Llevarse las ocho columnas era su rutina en el decano de la prensa nacional.

Fue el mejor director que ha tenido la Facultad de Periodismo, hoy Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, sin lugar a dudas como maestro y como comunicador era el más calificado en el estado, además fue corresponsal de varios medios importantes.

Él comentaba que se sentía muy orgulloso de haberle dado clases al mejor periodista de Veracruz y se iba aún más lejos al asegurar que era el de mejor nivel en México, por haber alcanzado los más altos cargos en los periódicos de circulación nacional.

Esa mención sólo lo manejaba en sus círculos familiares.

Complicada la elección del Poder Judicial

La elección de jueces, magistrados y ministros está complicada porque casi nadie los conoce, los únicos que sí saben quiénes son y cómo actúan los que están en funciones y obviamente los abogados defensores y los delincuentes saben cómo llegarles para salir libres y de no llegar a lo que se les solicita pues a pasar unas largas vacaciones.

Los que los van a suplir se supone que son personas bien intencionadas y conocedoras de las leyes y el motivo de este radical cambio es acabar con la corrupción.

La lista completa de los-as aspirantes a estos cargos del poder judicial se encuentran en el portal de Imagen del Golfo.

Es una elección histórica que por primera vez el pueblo va decir quienes deben ser los que manejen la justicia en México. Por muchas razones los cambios son benéficos y hay que acudir a votar de acuerdo a una buena información de estas personas que cuentan con los estudios legales más avanzados y poseen la ética y buena fe que debe imperar.