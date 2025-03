Las garantías de No Repetición a víctimas en México: el gran pendiente

En el entramado del sistema judicial y de derechos humanos en México, las garantías de no repetición emergen como un pilar esencial y necesario para la protección efectiva de las víctimas. Este mecanismo no solo busca reparar los daños del pasado sino también sentar las bases para un futuro en donde las violaciones a los derechos humanos sean prevenidas de manera efectiva.

Las garantías de no repetición son medidas esenciales que los Estados deben implementar para evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos. Estas garantías no son simplemente respuestas reactivas a incidentes específicos, sino que deben formar parte de un enfoque más amplio de reforma estructural, que aborde las causas subyacentes que permiten tales violaciones.

México se encuentra en un contexto donde la impunidad por violaciones a los derechos humanos ha sido una preocupación constante. Casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y tortura siguen ensombreciendo el panorama actual. En este sentido, las garantías de no repetición no solo implican el compromiso del Estado para no repetir las violaciones, sino también la implementación de cambios tangibles en el aparato institucional y legal que favorezcan el respeto por los derechos humanos.

Uno de los principales retos en México es reformar y fortalecer las instituciones encargadas de la impartición de justicia para garantizar independencia, eficacia y equidad. Esto conlleva, entre otros aspectos, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, asegurando que actúen siempre en respeto y protección de los derechos fundamentales.

Las garantías de no repetición también incluyen programas de sensibilización y educación tanto al interior de las instituciones del Estado como en la sociedad en general. La educación en derechos humanos debe ser un componente obligatorio en la formación de funcionarios públicos, particularmente de aquellos que forman parte del sistema de seguridad y justicia.

Además, es fundamental fomentar una cultura de derechos humanos entre la ciudadanía, de tal manera que se empoderen en el conocimiento y la defensa de sus derechos. La conciencia y la participación ciudadana son fundamentales para vigilar, exigir, y asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones en esta materia.

Un enfoque efectivo de no repetición debe involucrar a las propias víctimas en el diseño e implementación de estas garantías. Ellos tienen una perspectiva única sobre las fallas y deficiencias del sistema que permitieron las violaciones, y su participación es clave para construir respuestas inclusivas y efectivas.

El reconocimiento del sufrimiento de las víctimas a través de procesos de verdad y memoria es también una medida esencial de no repetición. Reconocer formalmente las violaciones cometidas y preservar la memoria colectiva disuade la repetición, al tiempo que honra y dignifica a las víctimas.

Las garantías de no repetición son una piedra angular en el esfuerzo por fortalecer el estado de derecho en México y avanzar hacia una sociedad donde la dignidad y los derechos humanos sean respetados y garantizados. Estos compromisos no deben quedarse en el papel; su implementación efectiva requiere voluntad política, reforma institucional, y una sociedad civil activa y empoderada. Solo entonces podremos aspirar a un México en el que las violaciones a los derechos humanos sean parte del pasado, y no del presente.