Salud de Veracruz, en la lupa

Prefacio.

Fue Movimiento Ciudadano (MC) el primero en alzar la voz: los niveles de violencia en la entidad exigen que las autoridades garanticen la seguridad de los aspirantes a cargos municipales en Veracruz. *** El órgano electoral se desentendió del caso y no fue sino hasta que la gobernadora Rocío Nahle salió a prometer seguridad a los candidatos, que la consejera presidente, Marisol Delgadillo, retomó el tema, aunque aclaró que esa protección se brindará hasta que inicien formalmente las campañas. *** Luego de aquel oportuno llamado del partido naranja se han suscitado en Veracruz hechos que debieron encender las luces de alerta. Actos equiparables con terrorismo, como la detonación de artefactos explosivos; incendios provocados, "levantones" y ejecuciones en diversos puntos de la entidad. *** No es un chiste, con la vida de los ciudadanos no se juega. Si de verdad el gobierno de Rocío Nahle pretende garantizar la seguridad de los contendientes en la elección municipal y de los votantes el primero de junio, ya tendrían que estar tomando medidas más severas para abatir la violencia que cada día alcanza niveles más dramáticos.

* * *

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, reconoció esta semana, en la conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, que se detectó que la Secretaría de Salud adquirió a sobreprecio seis por ciento (175 claves) de los insumos de la compra consolidada de medicamentos 2025-2026.

Esa "irregularidad" representa un monto adicional de 13 mil millones de pesos —equivalente a 5.2 por ciento del presupuesto destinado a la compra de insumos y fármacos para el sector, que suma 248 mil millones—, por lo que podría haber sanciones penales para los servidores públicos de Birmex que presuntamente habrían incurrido en esta anomalía.

El anuncio generó sorpresa, pues representa el primer acto de corrupción admitido por parte del gobierno federal y representa, por su monto, casi lo mismo que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se desvió de Segalmex.

"Hemos identificado posibles indicios de corrupción no estamos comprando esos medicamentos, estamos en pausa para ver cómo ocurrió (...) no hay un sólo espacio para la corrupción, cualquier indicio lo vamos a frenar, investigar y sancionar al responsable", dijo el funcionario federal.

En Veracruz llama la atención esta noticia, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su más reciente informe, hizo observaciones específicas respecto al manejo financiero de la Secretaría de Salud de Veracruz con fondos federales.

Estas observaciones incluyen a la empresa Biodist, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, que recibió contratos por mil 400 millones de pesos entre el 2022 y el 2024.

La ASF informó que detectó movimientos irregulares en el gobierno de Veracruz por casi 750 millones de pesos, tan sólo en el ejercicio administrativo del 2023.

En el caso específico del Sector Salud, el órgano auditor descubrió contratos que validó la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Veracruz, a pesar de que no contaban con una investigación de mercado, ni con las cotizaciones de los productos o servicios. Tampoco cumplieron con el programa anual de adquisiciones, ni había registro de suficiencia presupuestal.

La observación de la ASF advierte que en la celebración de esos contratos no se tomaron en cuenta los montos máximos y mínimos para licitar la contratación de los bienes y servicios; no proporcionaron la convocatoria, la invitación o la solicitud de cotizaciones; tampoco presentaron dictamen de excepción de licitaciones públicas, ni cumplieron con el acta de fallo y dictamen de adjudicación.

De todas esas irregularidades se percibe a un solo responsable: el titular del área de Administración de la Secretaría de Salud, Jorge Sisniega Fernández.

Desde el corazón del gobierno estatal se ha hecho saber que este personaje, que cumplió su responsabilidad el 30 de noviembre del 2024, mantiene una importante intervención en materia de adquisiciones y contratos de servicios con el nuevo gobierno, pues la mayoría de los responsables de esas áreas formaron parte de su equipo.

¿Qué espera Rocío Nahle para limpiar a fondo a la Secretaría de Salud?

* * *

Epílogo.

Muy poco valor le dio la dirigencia estatal de Morena al llamado de la presidente Claudia Sheinbaum y su dirigente nacional Luisa María alcalde, para que en el proceso municipal de Veracruz se evitaran los casos de nepotismo. *** Esta semana se dio a conocer que en San Andrés Tlalnehuayocan, municipio conurbado con Xalapa, llevarán como candidata a María Emilia Nieto Miranda, "casualmente" cuñada de la actual alcaldesa, Fanny Alejandra Muñoz Alfonso. *** Desde el mismo interior de Morena se denunció esta irregularidad. El senador Manuel Huerta comentó que, para conseguir la candidatura, el hermano de la alcaldesa y su esposa se inventaron el divorcio. A esos niveles llega la ambición de poder. *** La mañana de este miércoles, con una ceremonia luctuosa y depósito de ofrenda floral, el PRI en Veracruz conmemoró el 40 Aniversario Luctuoso de Jesús Reyes Heroles, en el busto erigido en su memoria en el Comité Directivo Estatal. *** La ceremonia fue convocada por la Fundación Colosio y su Presidente, Crisóforo Hernández Cerecedo. Participaron Claudia Rodríguez Costeño, de la Fundación Colosio filial Xico y Esaú Uscanga Méndez, distinguido priista, quienes retomaron el ideario político y la semblanza del destacado jurista. *** Posteriormente, se realizó una conferencia sobre la vida y obra de Jesús Reyes Heroles a cargo de la doctora Zaida Alicia Lladó Castillo.

