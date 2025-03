Café jarocho: Evitar la tentación en Semana Santa

Evitar la tentación en Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y en unas semanas se percibirá la presencia de más y más turistas que se supone vienen a gastar su dinero en esta tentadora ciudad.

Es tiempo de prevenir malas prácticas de siempre, como uniformados que no resisten la tentación de portarse mal a costa del visitante en automóvil en algún crucero donde no hay semáforo o de los viajeros que no resisten la tentación de dormir en el famoso ‘Camarena’.

Veracruz es muy visitado en Semana Santa y es tiempo de delinear medidas para que sea un periodo vacacional ejemplar.

Urgencia urgente

Lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco donde fueron hallados indicios de un narco campamento, cementerio clandestino y crematorio de seres humanos, refleja el dolor de las víctimas, que son las madres buscadoras y las familias de los desaparecidos, quienes sufren por la falta de avances en las investigaciones y sobre todo de resultados para poder identificar los restos, pues como ya muchas veces ellas mismas han dicho que ya ni siquiera buscan culpables, sino recuperar lo que puedan de sus seres queridos para darle cierre al capítulo más trágico de sus vidas.

El tema de los desaparecidos en el país es una asignatura pendiente de múltiples administraciones, de todos los niveles de gobierno, un tema que se ha salido de las manos y que debe ser atendido con la humanidad y a urgencia que merece.