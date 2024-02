Termina el misterio de MC en Veracruz

Columna: Maquiavelo

Febrero 06, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 06, 2024, 07:00 a.m.

En el curso de estos días el coordinador general de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Rannauro dirá quién será su candidato a la gubernatura de Veracruz entre la terna figuran los siguientes José Manuel del Río Virgen, Sergio Gil Rullán y Hipólito Deschamps, y el último en figurar se le dio la gran oportunidad.

El exgobernador de Veracruz conoce mejor que nadie cada rincón del territorio de la entidad y sabe mover al electorado jarocho por la importancia que tiene en las próximas elecciones federales por ser el cuarto padrón electoral.

Se desconoce a quién beneficia la participación en estas elecciones de MC, si a Rocío Nahle al inclinar la clase media y a las mujeres que atrae la figura del priista José Yunes Zorrilla o la última y estrecha relación que tiene el alvaradeño con ese nuevo grupo de los Yunes rojos con los Yunes azules.

Tampoco se descarta que podría dar la sorpresa como lo hiciera en Nuevo León que a última hora colocó a sus figuras en el gobierno estatal y en la ciudad de Monterrey, un complejo feudo del poderoso grupo empresarial.

La curiosidad del jarocho le gusta probar por algo diferente.

Conciencia de un deber cívico

El fantasma del abstencionismo se hace presente en el estado de Veracruz si bien interesa a la gran mayoría de la población la decisión de elegir al próximo gobernante también existe un sector importante de gente madura y especialmente de los jóvenes que no les llama la atención hacer una larga fila como votantes y perder el tiempo de un descansado domingo para disfrutarlo en otras actividades más amenas.

¿A quién beneficiaría más esa actitud de abstenerse de ir a las urnas? Es muy común de los veracruzanos… ¿a los opositores o a los candidatos de Morena? deben tener presente que no solo se decide la gubernatura de la entidad sino la presidencia del país y los congresos federal y local.

Lo que ocurra ese primer domingo del mes de junio es trascendente para todos los que vivimos en el territorio nacional y en el estado. Es necesario hacer conciencia de cumplir con este deber cívico.

En las pasadas elecciones que se han realizado en el estado no se ha llegado a rebasar el 60 por ciento de la población con ese derecho a votar.

El nuevo mundo y sus cambios

No hay una explicación razonable para que exista un desinterés de la gente en general sobre las noticias, ya no sólo se trata lo que ha ocurrido en Veracruz como a nivel nacional, la desaparición de los periódicos, la venta de las radiodifusoras, la quiebra de las grandes cadenas de televisión, como Televisa que está cerrando estaciones y TV Azteca que no puede pagar una deuda de sus impuestos por 25 mil millones de pesos.

Se da el caso que algunos gobiernos estatales que ya no tienen voceros porque desconocen el oficio de la comunicación como Iván Luna, que vive acorde a su apellido.

Es un cambio de mentalidad de las nuevas generaciones que no leen libros y los niños metidos en los juegos a través de celulares.

Nadie se hubiera imaginado que las mayores ventas de todo tipo de productos las realizan por internet, las salas vacías de los cines donde los estrenos de películas algunas ya fueron vistas y donde el mayor atractivo es la venta de las palomitas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas