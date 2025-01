Se dice que...

Se quieren colar como candidatos de Morena

De los candidatos a las 212 alcaldías de Veracruz que se apuntan como aspirantes de Morena la gran mayoría ni siquiera están afiliados a ese partido político, son priistas de abolengo, panistas de corazón y de otros partidos que tenían el poder en el pasado, tienen más derecho los que pertenecían al PRD y que se salieron para fundar el nuevo instituto que creara Andrés Manuel López Obrador.

Son políticos que sólo buscan la marca, pero no son de izquierda, ni conocen los estatutos y principios ideológicos de Morena.

Al parecer no les da pena que son simplemente unos oportunistas arrimados al movimiento y no deben de ser aceptados simplemente porque no pertenecen a este instituto político.

No me gusta dar nombres porque se trata de amigos o conocidos que se acercan para identificarse como gente de Morena.

Los verdaderos morenistas son aquellos que se salieron del PRI junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo o los que se unieron del PMT de Heberto Castillo para formar un sólido frente de la izquierda mexicana en el año 1988, son los que años después se salieron del PRD, cuando López Obrador estaba en desacuerdo con los Chuchos como dirigentes que hicieron alianzas con el PRIAN cuando surgió la idea de un movimiento de renovación, ellos son los verdaderos fundadores de Morena y son los que tienen el legítimo derecho de participar como candidatos de dicho partido que se encuentra en el poder.

La gran mayoría de los que se registraron son puros colados.

Por otro lado, surgen los improvisados que carecen de los conocimientos y capacidad para gobernar un municipio.

Cuestionan la improvisación de Cuitláhuac

Expertos en la materia cuestionan el nombramiento del ex gobernador de Veracruz el ingeniero electricista Cuitláhuac García como director general de Cenagas, es un cargo de mucha responsabilidad porque se trata de un puesto clave para la seguridad energética del país al colocar a un improvisado cuando se requiere a una persona de gran experiencia, México tiene sólo reservas de gas natural para tres días, está al borde de un colapso energético si algo sale mal.

Se debe tomar en cuenta fenómenos naturales, tensiones internacionales o hasta un simple mal cálculo, es la seria advertencia que realiza Gonzalo Monroy, director general de la Consultora GMEC.

El anterior director tenía más de 14 años de estar trabajando en diversos cargos de Petróleos Mexicanos y conocía a la perfección dicha empresa descentralizada.

Trump quiere anexarse a Canadá

La renuncia del primer ministro de Canadá Justin Trudeau fue provocada por la mala situación financiera en que encontraba el país, su secretaria de Finanzas Christie Freeland había dejado el cargo porque había criticado duramente la gestión económica de Trudeau aunado a las amenazas de Donald Trump de anexarse a Canadá a los Estados Unidos y de imponer aranceles del 25 por ciento a las exportaciones.

Fue una tormenta de factores por la inflación galopante, la falta de viviendas y la caída en picada de su popularidad.

Ahora que Donald Trump se acredita la renuncia es completamente falsa.

Había que preguntarles a los canadienses si les gustaría ser gringos.