Claudia Sheinbaum: los primeros cien días de gobierno

Claudia Sheinbaum como presidenta de México, no solo cautiva a la población de este país, sino que además en los primeros cien días de su mandato rompe muchos récords y está considerada entre las mujeres más poderosas del mundo por ejercer un liderazgo firme y decidido de vencer inercias de ineficiencia de los gobiernos del pasado y del pasado mandato.

Despojada de las ataduras de AMLO, en los primeros cien días de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha demostrado a los mexicanos y al mundo entero ser una mujer decidida a gobernar con mano suave, pero muy firme.

Terminó, con la camisa de fuerza impuesta por el ex presidente AMLO, de los abrazos y no balazos, y ahora se hace una lucha frontal por la seguridad en todo el país en donde se enfrentan acciones de contundencia para devolver la paz a algunas regiones en donde la precariedad de los gobiernos estatales es casi nula, y el gobierno federal con toda la fuerza del Estado trata de restaurar la paz y la gobernabilidad.

Los resultados de las acciones de los primeros cien días del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, demuestran solidez, un programa de gobierno serio por enderezar todo lo malo que no pudo resolver el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mandato y gobierno de transición, luego de los efectos de los noventa años del PRI y sus aliados que dejaron un país en manos de caciques, hipotecado a las transnacionales y que el político tabasqueño, gobernó en piloto automático con clara visión de recomponer el dañado tejido social por los pasados gobiernos del mal a través de los programas sociales que han sido todo un éxito, porque la gente está contenta y extiende un reconocimiento de histórica aprobación a la presidenta Sheinbaum.

Las reformas a las reformas amañadas y perversas de Peña, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, han sido transformadas con un estricto trabajo legislativo de visión de presente y futuro.

Entre los muchos avances del Segundo Piso de la 4T con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido la consolidación del adelgazamiento del aparato burocrático con la extinción de los famosos organismos creados para beneficiar a los de la clase política elitista de mucho costo para el erario público nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ha tenido que lidiar y gobernar al mismo tiempo una de las naciones como México que se dirige a estar entre las mayores potencias del orbe, enfrentando y resolviendo los embates del presidente de EU, Donald Trump, quien ya reconoció la inteligencia y el carácter de la mandataria mexicana que responde directa a los ataques del republicano que no ha encontrado justificación para agredir al pueblo y gobierno de México, y sí respuestas directas de una mujer valiente y echada para adelante y a no dejarse avasallar por el próximo mandatario de una nación en declive como Estados Unidos que pretende sumar en la metáfora más estrellas a su bandera y no socios comerciales y amigos de verdad, a su alianza estratégica regional de América del Norte la más poderosa del orbe, y que irá en decadencia con el famoso magnate pro ruso y anti-chino.

Con inteligencia y visión de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha fortalecido la necesaria reforma al poder judicial, que es vital para la gobernabilidad y la paz social, ante un poder que había rebasado lo inimaginable de corrupción, excesos de inactividad en la administración de justicia y una falta de probidad y transparencia en el cumplimiento a la ley a causa de los privilegios económicos a un poder omiso y omnímodo, sin contrapesos y orden del Poder del Estado, y como ejemplo las onerosas percepciones de los ministros de la Corte que retirados o no acumularon tanto poder como propiedades en el extranjero, como un deporte, sin freno a la desmedida ambición, y de un control de beneficios única y exclusivamente para familiares y amigos incondicionales de los cercanos a una elite ya en extinción favorablemente.

¿Qué falta a lo que viene para el resto del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum?

La oportuna y efectiva atención de los rezagos en seguridad, salud, educación, industria energética, desarrollo del campo, la industrialización del país y la fortaleza al empleo entre otros temas, con un gradual impulso al turismo nacional de la mano a los avances al combate efectivo de la inseguridad, resultado de la inactividad de los pasados gobiernos.

Una realidad ha sido encontrar a una industria petrolera abandonada en mantenimiento, y sin exploración y producción de nuevos yacimientos con una nula inversión a causa del endeudamiento extremo de la paraestatal y a los malos manejos de empresa y sindicato que se deben atender con urgencia.

Se trata de una industria petrolera a punto del colapso económico y a la falta de mantenimiento.

Es necesario terminar con la corrupción en Pemex y dar paso a una nueva estructura de empresa que se le quite lo malo y pueda entrar a una nueva etapa productiva de cambio en su misión y visión para darle fortaleza a su real desarrollo.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum, se dan de forma gradual los avances a la reparación de una estructura carretera y de servicios en el abandono y esa será una de las principales acciones de mejorar la eficiencia en puertos y aeropuertos, para darle avance a las comunicaciones, pero también impulsar el desarrollo de la investigación científica en universidades y tecnológicos de todo el país

Además, de terminar con esa visión de Estado, de que los débiles reciben el peso de la aplicación de la ley, mientras algunos de los empresarios poderosos se burlan equivocadamente del gobierno, dándole una imagen de debilidad, fragilidad y de ausencia a la gobernabilidad, desde la instancia de intocables a la procuración de justicia.

Y la persecución de los delitos debe ser un imperativo categórico de generalidad y no particular de la visión de siempre, de aplicar la ley a pobres y desprotegidos.

"Que no haya dudas el poder judicial será autónomo".

El ejemplo son los miles de mexicanos que abarrotan las cárceles y en algunos casos en más de veinte años de reclusión no reciben sentencia por qué son origen de la consigna de antes de la persecución de la justicia a enemigos y detractores como sucedió en toda una época con el entonces "súper policía, Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.

Pero, a pesar del triunfo de AMLO en el 2018, como la canción "la vida sigue igual", para los que no han perdido la esperanza a pesar de todo, hay una luz al final del túnel con Claudia Sheinbaum. Ándale. #claudiasheinbaum #lavidasigueigual Así las cosas.