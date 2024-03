Proponen regularizar las drogas

Columna: Maquiavelo

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 13, 2024, 07:00 a.m.

La regularización de las drogas es un tema que es utilizado durante las campañas electorales no obstante la importancia que encierra debido a que las políticas de prohibición han fallado y ayudaría a desmantelar el mercado negro de los poderosos cárteles que existen en Veracruz, al igual que en todos los estados del país.

En esta ocasión él que lo aborda es el candidato presidencial de MC Jorge Álvarez Máynez, demanda que los militantes de su partido en el estado lo apoyen para terminar con ese grave problema que afecta a cientos de jóvenes veracruzanos que viven hacinados en los anexos que existen en las ciudades de Veracruz y Coatzacoalcos.

Una política de drogas que asegure la dignidad de las personas ya que el actual modelo prohibicionista se considera como hipócrita.

Se habla continuamente de la estrecha relación que han tenido en el pasado y en el presente, de altos funcionarios estatales con el crimen organizado.

A un reconocido gobernador jarocho lo habían bautizado como el Z-40.

Tampoco es secreta su participación en las elecciones que se celebrarán en el próximo mes de junio en la entidad. Son los que realmente financian las campañas más importantes. Al presidente López Obrador quisieron los opositores endilgarle esa relación.

Inventarle cargos al mandatario mexicano por parte de los opositores no les ha dado ningún resultado.

Se agandallan los espacios de televisión

Los partidos políticos tienen derecho a usar ciertos espacios en televisión lo que es aprovechado para promocionar a sus aspirantes al gobierno federal, pero en el caso del PAN en lugar de promover a su candidata Bertha Xóchitl Gálvez, él que utiliza ese espacio es el dirigente nacional Marko Antonio Cortés no obstante de que él se había colocado en el primer lugar de las plurinominales del senado y que tiene asegurado su lugar en la Cámara Alta usa esa propaganda de manera particular.

Además de ser el clásico gandalla de la política no le gusta promoverse en canales que son del gobierno sino en Televisa y Televisión Azteca, que son enemigos mediáticos de la cuarta transformación.

Son personajes que le gustan los reflectores, siempre y cuando sean gratis.

Este dirigente panista originario de Zamora, Michoacán, donde el gobierno ha sido varias veces de la oposición de ser un simple contador de la universidad local ha querido ser alcalde de Morelia y ha sido derrotado por el PRI, su mayor enemigo y ahora son aliados. Cortés Mendoza fue diputado plurinominal porque no gana una elección, pero su sueño es salir todo el tiempo en las pantallas chicas.

No podemos dejar de mencionar que apropiarse de los tiempos de la televisión, -por tratarse de una concesión del gobierno- lo que no le corresponde, al líder del PRI Alejandro Moreno, que al igual que su compañero se puso en el primer lugar de la lista de los plurinominales del tricolor para la Cámara Alta se olvidan de su candidata y utilizan ese mismo espacio para auto promoverse y no les da ninguna pena porque hace tiempo perdieron toda forma de dignidad.

Al parecer no entiende los resultados de las encuestas donde cuando se pregunta porque partido político nunca volverían a votar es el tricolor.

