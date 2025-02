Se dice que... Para el turista extranjero no es atractivo el estado

Para el turista extranjero no es atractivo el estado

Lo hemos comentado en varias ocasiones el turismo extranjero no le gustan los estados del Golfo de México, no se cuentan con bonitas playas ya que la arena es oscura y no blanca por lo tanto el agua no llega a ser con las diversas tonalidades del azul transparente de las playas del Pacífico y del Caribe.

La idea del gobierno federal de traer cruceros turísticos a los puertos del estado de Veracruz, a las compañías navieras no les resulta atractiva por diversos motivos entre ellos las elevadas temperaturas del verano y los intempestivos vientos del norte en el invierno tropical. El puerto de Veracruz tiene dos semanas que no entra ni sale un barco.

Los atractivos deben ser diferentes para que vengan los extranjeros a disfrutar de la estupenda gastronomía, de la historia prehispánica y de los pueblos mágicos que puedan ser dados a conocer con buenos intérpretes.

México ocupa el sexto lugar de los países más visitados del mundo, pero no vienen a los puertos veracruzanos.

Nace el partido político judicial

La desesperación de los jueces y magistrados que van a perder su trabajo con la reforma al Poder Judicial no encontraron otra forma más que la de crear un partido político le pusieron como logotipo Ciudadanía Ya, aprovecharon esta temporada que el INE abrió la puerta para la creación de nuevos partidos que tienen que reunir a un buen número de afiliados y realizar cerca de 30 asambleas en diferentes estados del país para que sean registrados; en esa tarea se encuentran los que nacieron con la marea rosa del PRIAN con el nombre de Somos México, manejado por Claudio X. González y los de Mexicano Republicano que son los que quedan de la desbandada del PRI y del PRD y algunos panistas opuestos a la nueva dirigencia nacional del capo del cártel inmobiliario, Jorge Romero.

Por cierto, el magistrado que encabeza el partido judicial es Reynaldo Reyes Rosas.

Los jueces corruptos encontraron el modus vivendi al que se habían acostumbrado en lugar de vender juicios a rematar las candidaturas a quien ofrezca la mejor oferta.

La violencia bajo y las desapariciones subieron

Si bien es cierto que se ha logrado un mayor control de la violencia en el estado de Veracruz y por eso en las mañaneras del pueblo no se menciona al estado, lo que siguen imparables son las desapariciones tanto en Xalapa como en el puerto de Veracruz y en diversas ciudades de la entidad hay un matrimonio que tiene un mes que nadie sabe nada en la capital del estado, lo que no para es la aparición de fosas clandestinas.

Es un tema que se aborda de manera cotidiana y son escasas las respuestas de las autoridades policíacas al grado que se rumora que existe cierta complicidad en estas desapariciones forzadas existen desde los gobiernos priistas y el bienio de Yunes Linares.

Acepta EU los vuelos en México contra los cárteles

Reconocen las autoridades estadounidenses que se realizan vuelos de reconocimiento a los poderosos cárteles de la droga que comparten con los servicios de inteligencia de México. El comandante norteamericano general Gregory Guillot habló sobre estos vuelos que son los esfuerzos para combatir el contrabando de fentanilo que realizan las mafias estadounidenses para ello se cuenta con un grupo de investigadores que trabajan con los servicios de inteligencia de México.