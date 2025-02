PRI en Xalapa, camino al matadero

El Partido Revolucionario Institucional parece enfilarse a su tercera derrota al hilo en las elecciones para renovar el ayuntamiento de Xalapa.

Cuando aún no comienzan formalmente las campañas políticas, la única duda en torno a los resultados probables es si el tricolor quedará tercero o cuarto en la contienda local.

Para ubicar el más reciente triunfo del PRI en Xalapa habría que regresar más de diez años; en 2013, con Américo Zúñiga como abanderado, esta fuerza política derrotó sin mayores problemas a los candidatos de PAN, Abel Cuevas Melo; Movimiento Ciudadano, Dulce Dauzón; y PRD, Marcos Salas.

Después de ese resultado, el PRI ha perdido las dos elecciones siguientes por la alcaldía, así como las intermedias para diputados.

Luego de ganar en 2013, en 2017 este partido se fue al tercer lugar en la elección por la Presidencia Municipal en la capital veracruzana; postuló como candidato a Alejandro Montano, quien apenas alcanzó para superar los 19,000 votos, casi 50 mil menos que el puntero, Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena.

Cuatro años después, en 2021, el PRI fue en alianza con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; su candidato, David Velasco Chedraui, superó los 58,000 votos, pero aun así fue derrotado por Ricardo Ahued Bardahuil, quien tuvo cerca de 112,000.

Sin embargo, habría que considerar que en las elecciones intermedias de 2021 y 2024, para diputados federales, el candidato priista Américo Zúñiga fue muy competitivo; perdió ambas contiendas, pero la diferencia con el ganador –Rafael Hernández Villalpando y Ana Miriam Ferráez, respectivamente– fue de unos cuantos votos.

Debido a ese antecedente reciente, un sector del priismo esperaba ver una vez más a Zúñiga Martínez en campaña por la alcaldía, pero el también ex dirigente estatal del partido optó por declinar la invitación.

Probablemente el ex secretario del Trabajo y ex diputado local midió sus posibilidades y tomó en cuenta el factor de que en esta ocasión el PRI va sin alianzas, en solitario, a lo que parece un camino al matadero. Por ello optó por decir ahorita no, gracias, dejo pasar esta y me espero a la siguiente.

El punto es que para el proceso de 2025, el PRI carece de cartas destacables; hasta ahora sólo se han mencionado, como posibilidad, al abogado Silvio Lagos Galindo, ex director jurídico del DIF en el gobierno de Fidel Herrera; y a Carlos Aceves Amezcua, ex diputado local y actual dirigente municipal de la CTM. Parece una competencia entre uno malo y otro peor.

Con esas caras, se ve muy difícil que el PRI pueda competir con probabilidades de éxito por la alcaldía de Xalapa. Incluso, es probable que apenas logre colar un regidor al próximo cabildo.

La única duda, movida por el morbo político, es si quedará como la tercera o la cuarta fuerza política.

