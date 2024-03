La Iglesia bien metida en las elecciones

Columna: Maquiavelo

Marzo 07, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 07, 2024, 07:00 a.m.

Monseñor Ramón Castro Castro secretario general del Episcopado Mexicano se pronunció abiertamente en la participación de la feligresía católica para que salgan a votar y veladamente apoyar a que haya un cambio criticando abiertamente a los gobiernos de Morena, cuando se supone que la Constitución les prohíbe a participar en las elecciones.

Sin ocultar su filiación partidista utilizan el púlpito y las homilías dominicales para promover el voto a favor de la coalición opositora.

Se quitaron la sotana y se pusieron la camiseta de la alianza de "Fuerza y Corazón por México", no es secreto la identificación de la clase pudiente de todo el país con la iglesia y con el PAN, por ser bien mochos.

Es tal la intromisión del Episcopado que el propio presidente López Obrador tuvo que salir a responder y rechazar que exista un retroceso democrático en las próximas elecciones. "No estoy de acuerdo, pero los respeto. Y tienen todo el derecho a manifestarse". La iglesia insistió que no existe el mejor escenario por la inseguridad y migración en el país. El mandatario ya no quiso polemizar y les aseguró que tienen razón.

Los tres candidatos presidenciales Sheinbaum, Gálvez y Máynez tienen que acudir el próximo lunes a la asamblea de los obispos a escuchar sus Estrategias de Política Pública Para la Paz, es posible que quieran comprometerlos. En estos nuevos tiempos democráticos ya nadie los detiene.

En Xalapa la intromisión de los curas es total y plantean la obligación de salir a votar en contra de Morena. Violando nuestra carta magna decidieron tomar partido.

Las mujeres de esa ciudad capital, que superan a los varones, acatarán lo que les exigen estos curas políticos.

Los maestros permanecen indecisos

La que fuera poderosa dirigente sindical de los maestros Elba Esther Gordillo sigue jugando con las dos mujeres, candidatas presidenciales, por lo pronto el que fuera su partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México se inclinan sus dirigentes por el panista Santiago Taboada al que le ven mayores posibilidades ya lo demostraron en las intermedias del 2021.

El que puede salvar esta situación es el excanciller Marcelo Ebrard porque era el candidato preferido de la maestra Gordillo para esta elección presidencial.

En Veracruz, el exsecretario de Educación, Zenyazen Escobar, lo único que le interesa es la competida alcaldía de Córdoba, en lo demás deja que corran los maestros con toda libertad, casi nadie los toma en cuenta a pesar de que son los que llenaban las plazas.

Les da pena decir que son del PRIAN

En los espectaculares que están poniendo los candidatos Yunes Linares-Márquez por las ciudades del estado como que ocultan a los partidos políticos que los abanderan y demuestran por lo minúsculo logo del PRI como que les da pena, cuando el patriarca de la familia se sentía muy honrado de pertenecer al partido tricolor en la época de su primer padrino político el gobernador Rafael Hernández Ochoa.

Con la llegada de Agustín Acosta Lagunes tuvo que irse a refugiar a la Ciudad de México junto con el entonces alcalde de Xalapa Carlos Padilla, cuando vieron que el nuevo gobernante quería poner un ejemplo del combate a la corrupción de la pasada administración encerrando al ex director del IPE José Luis Lobato.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas