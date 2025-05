Se dice que... Hay que salir a votar

Hay que salir a votar

Se llegó al tiempo de la lenta espera, donde juegan los nervios un papel importante, todos los candidatos aferrados a una esperanza llena de incertidumbres. Muy diferente al pasado, cuando eran las centrales sindicales obreras y campesinas junto con la CNOP las que decidían.

Ahora es el pueblo es el que decide y los ciudadanos que quieran salir a votar y cumplir con ese derecho a pesar de sufrir el calor infernal de esta temporada.

Sería una mentira piadosa decir que alguien de los aspirantes tiene asegurado el triunfo de su candidatura y lo mismo podemos decir de los que soñaron con ser los próximos jueces, magistrados o ministros.

El abstenerse de votar es un grave error y no se vale luego lamentarnos de que resultó un pésimo alcalde y que no nada más quiso asegurar su patrimonio personal o que el poder judicial se siga manejando donde el dinero es la única forma legal de obtener justicia y que continúe la impunidad.

Se fue don Reynaldo

Muy lamentable la pérdida del licenciado Reynaldo Escobar, un funcionario que nunca perdió el piso cuando alcanzó por esfuerzo propio los mejores puestos gubernamentales y supo ser amigo de a de veras.

No se puede olvidar que en una ocasión que se le fue a visitar cuando era secretario de Gobierno y que no se encontraba, cuando se enteró que había estado en su oficina me alcanzó en la carretera cuando retornaba a Veracruz. Al lograr la presidencia municipal llamaba para invitar a comer y dispuesto a dejar Xalapa para venir al puerto jarocho.

Verdaderos políticos con este nivel de humildad y sin prepotencia ya no existen.

Un amigo que supo valorar la gratitud con la sencillez de un funcionario estatal con un alto cargo gubernamental.

Sin aire acondicionado los hospitales

Hay protocolos que resultan absurdos como el que existe en los hospitales del Seguro Social, la clínica 71, Unidad Médica de Atención Ambulatoria 242, Unidad Médica de Atención de Alta Especialidad número 14 del puerto de Veracruz, donde los enfermos y el personal de enfermeras y médicos sufre las olas de calor por las altas temperaturas de esta primavera y la proximidad de un extremoso verano por la falta de aires acondicionados en quirófanos, consultorios y cuartos de pacientes.

Hubo un caso de una paciente desesperada se lanzó al vacío.

Los médicos y familiares de los enfermos pensaron comprar con su dinero estos urgentes aparatos de aire acondicionado que son tan necesarios.

De acuerdo a normas del IMSS no está permitido que personal y familiares adquieran estos aparatos ya que tienen que someterse a las licitaciones que se celebrarán el próximo año y hasta entonces los comprará la propia institución.

Zoé Robledo, director general del IMSS, mencionó esta semana que nos encontrábamos como en Dinamarca.

Lo importante era que perdiera el América

Con el triunfo del equipo Toluca para obtener el campeonato nacional del futbol fue para que surgieran cientos de memes en contra del América que había soñado con lograr el tetracampeonato, el humor de los fanáticos anti americanistas se hizo presente.

Fue un final que una gran mayoría de los aficionados lo esperábamos.

La identificación es siempre entre los riquillos y los pobres.