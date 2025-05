Elección judicial: ¿votar?

Prefacio.

El llamado se dio a tiempo y no debe ser soslayado. *** Tres ex rectores de la Universidad Veracruzana (los que encabezaron esa institución luego de que le fue decretada su autonomía) enviaron un exhorto a la Junta de Gobierno para que se emita la convocatoria para elegir al próximo rector de esa casa de estudios. *** Víctor Arredondo, Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara señalaron que, entre la comunidad, “hay dudas y temores” en torno a la convocatoria para elegir al próximo rector. *** No lo dijeron con todas sus letras, pero se entiende que recogieron la versión de que se estarían “cocinando” una argucia jurídica para prolongar el mandato del actual rector, Martín Aguilar Sánchez. *** Este no sería el primer intento del rector por perpetuarse en el cargo. Aunque la Ley Orgánica de la UV le concede la facultad de competir por un segundo período al frente de la universidad, hay un requisito que se lo impide: el límite de edad, que lo habrá rebasado para el momento en que se inicie el próximo período. *** El año pasado Aguilar Sánchez envió al Congreso local una iniciativa de reformas a la ley que rige el funcionamiento de la UV y entre ellas estaba la de retirar la exigencia de un límite de edad. *** Antes de que la iniciativa fuera analizada y dictaminada, el propio rector (no se sabe a ciencia cierta por sugerencia de quién) solicitó que fuera retirada. *** Ahora, dicen, busca brincarse ese requisito eliminando la elección de un nuevo rector, a lo que se oponen abiertamente quienes han ocupado ese cargo antes que él.

* * *

Formados, como ciudadanos, en la exhaustiva vigilancia de los órganos electorales, el formato planteado para la elección de ministros, magistrados y jueces nos arroja una sola certeza: están presentes todos los ingredientes que se requieren para realizar un gigantesco -quizá el más grande de la historia- fraude electoral.

Desde la construcción del marco jurídico que dio pie a la elección judicial se han ido señalando, paso a paso, las múltiples irregularidades en las que han incurrido los legisladores para llegar al momento que habrá de cumplirse el próximo domingo.

No basta con argumentar que “es la primera vez” y que “los errores se corregirán para los siguientes procesos”. Lo que está en juego es la gobernabilidad del país, a partir de la construcción de un país justo y transparente.

¿Debemos, o no, votar?

Eso debe quedar en la voluntad de cada ciudadano. Lo que yo puedo aportar es mi personal lectura de este escenario. Soy un ciudadano como todos los que leen esto y procuro, hasta donde me es posible, cumplir con el marco legal que nos rige.

Me guste o no, hoy nuestra Carta Magna incluye la elección de los juzgadores y habré de cumplir con ese derecho, que a la vez es una obligación moral.

Respeto mucho a quienes hayan tomado la decisión de abstenerse, pero creo que la batalla contra este intento de secuestro del Poder Judicial se tiene que dar en otras trincheras.

En las últimas semanas se me han acercado muchas personas para pedirme que les explique el mecanismo de elección judicial y que les “dé luz” sobre los perfiles que deberían escoger, pues no conocen a ninguno de los que aparecerán en las boletas.

Quienes no estén conformes con esta reforma judicial y sus consecuencias, tendrían que dar su respaldo a ministros, magistrados y jueces que estén en funciones (aparecen las siglas “EF” a un lado de su nombre) y quienes tengan interés y tiempo, les sugiero que entren a las páginas del INE y del OPLE Veracruz para que conozcan un poco más de los candidatos.

Mi aportación, si de algo les sirve, será en esta ocasión adelantarles cuál será el sentido de mis votos.

Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcaré a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón (50), Édgar Corzo Sosa (38), Ricardo Garduño Pastén (47), Carlos Enrique Odriozola Mariscal (57), Marisela Morales Ibáñez (20), Lutgarda Madrigal Valdez (18), Olivia Aguirre Bonilla (01), Jazmín Bonilla García (04) y Alma Delia González Centeno (13).

Para el Tribunal Federal de Disciplina Judicial llevaré a Índira Isabel García Pérez (04), Anabel Gordillo Argüello (06), María Elisa Vera Madrigal (19), Juvenal Carvajal Díaz (24) y Luis Miguel Ceja González (25).

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mis votos serán para Gabriela Eugenia del Valle Pérez (02) y Enrique Figueroa Ávila (09).

Para magistrados de la sala regional con sede en Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mis votos serán para Eva Barrientos Zepeda (02), Tania Celina Vázquez Muñoz (11) y Rafael Andrés Schleske Coutiño (18).

Para Magistrados de Circuito, en materia Mixta: Ana Volga Moreno Escalante (10), Administrativa: María Antonieta Rodríguez García (12), Penal: Mónica Esbeidy Aguilar Alcántara (01), Civil: Mariana Flores Vega (es la única y lleva el número 04) y en Trabajo: Patricia González López (05).

En ese mismo rubro, pero hombres, votaré así: Penal: Irving Hernández Segura (25), Civil; Flavio Bernardo Galván Zilli (22), Administrativo: Roberto castillo Garrido (17), Mixto; Ángel Rosas Solano (30), y Trabajo: David Gustavo León Hernández (26, el único).

Para Jueces de Distrito.

(Laboral) Aidee Hernandez Maroto (04), (Mercantil) Lilia Elisa López Beltrán (06, única), (Penal) Jovana Vianney Vargas Sánchez (14), (Mixto) Míriam Nallely Sánchez Montalvo (11) y (Mixto) Sara Judith Gudiño Martínez (03).

Los hombres en ese rubro serán: (Laboral) Gabriel Ruiz Ortega (33), (Mercantil) Juan Manuel Gómez Soriano (25), (Mixto) Fermín Santiago Santiago (34), (Penal) Ulises Flores Luna (23), y (Penal y Amparo) Alejandro Rodriguez Mejía (31).

Para Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz: (Civil) María de los Ángeles Domínguez García (02), en Constitucional, Rosalba Hernández Hernández (08), en Familiar, Scarlett Serrano Ávila (17) y en Penal, Verónica Inés Juárez Matías (26).

Los hombres serán (Civil) Sergio Jiménez Maraboto (35), en Constitucional, Rodrigo Edmundo Galán Martínez (38), en Familiar, Carlos Antonio Vázquez Azuara (49) y en Penal, Jeiser Manuel Caso Molinari (51).

Para el Tribunal de Disciplina Judicial de Veracruz, Concepción Trujillo Miranda (14) y Gerardo Escobedo García (17).

Para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje: Luz María López Aburto (01, la única) y Marco Antonio Virgen Martínez (06).

Para jueces de control la lista es muy larga y ya no alcanza el espacio. Les mencionaré a Adriana Arias Ferreira (56) y Martha Patricia Pérez Martínez (86), Juan Carlos Herrera Corzas, los tres en el ámbito Penal.

Para quienes votan en el Distrito 2 de la elección judicial federal, les sugiero incluir a Armando Agustín Solís Monroy, que aparecerá como aspirante a magistrado federal en Materia Mixta, y a Gustavo Stivalet Sedas, que estará en la boleta para juez de Distrito en materia Penal.

Espero les sirva.

* * *

Epílogo.

La soga se va cerrando poco a poco. La titular de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández, está siendo presionada para que acepte las recomendaciones que han emitido las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, o que comparezca ante el Congreso local para explicar las razones de su negativa. *** La ley es muy clara: si sus argumentos no son convincentes, tocará dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder en su contra.

filivargas@gmail.com