En puerta la reforma electoral

Poco se ha hablado de la próxima reforma electoral, a la que no solo no han impugnado, se han quejado y criticado los partidos políticos de la oposición con la inminente aprobación de la reforma al poder judicial y se han olvidado de la electoral que si les va afectar seriamente en cuanto a lo que se gasta, se manejan elevadas sumas de dinero para mantener a estos institutos en lo que no se les involucra sobre el pago de impuestos y es de sobra conocido el dispendio y la forma de vida de los líderes nacionales.

Todos ellos son los “Ricardos” de este oficio.

Los motivos económicos por lo que se aferra Alejandro Moreno “Alito”, por mantenerse como dirigente priista y poder disfrutar a su antojo personal de más de mil millones de pesos, del dinero que le pertenece al pueblo de México, es el mismo caso de los directivos del PAN, Marco Cortés que quiere imponer a su sucesor, MC de Dante Delgado Rannauro quien toma las principales decisiones, el PT del eterno e inamovible Alberto Anaya y del Verde Ecologista de Jorge González, conocido como ‘El Niño Verde’.

En Morena han cambiado de dirigente nacional en varias ocasiones a pesar de solo contar con 12 años desde su creación.

Dentro de esta reforma electoral que se pondrá en práctica en el futuro, figura aparte de la reducción de estos derroches económicos, la desaparición de los legisladores plurinominales en los que se apuntaban en los primeros sitios estos mismos dirigentes que no dejaban de cobrar en las nóminas sin haber ganado personalmente ninguna elección.

Las famosas “pluris” se las repartían entre sus amigos y familiares. A veces tomaban en cuenta alguna recomendación de los gobernadores o de militantes distinguidos que tenían derecho a estos cargos sin tener que participar e invertir en los procesos electorales.

Otro aspecto que se empezará a aplicar es el voto electrónico, desde una computadora o un celular podrán emitir su sufragio con lo que se pondrá término a los fraudes de las urnas embarazadas o de la compra de votos, cuando se encontraban en las filas y tenían que regresar con una boleta limpia y solo meter la que ya estaba marcada de acuerdo al precio pactado.

Habrá muchos cambios con el nuevo gobierno del segundo piso de la cuarta transformación que dirigirá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con esta reforma, los partidos dejarán de ser un buen negocio.

Nadie se ha preguntado en qué consiste realmente el trabajo que realiza un líder nacional o estatal de un partido político, sería interesante conocer que es lo que hacen fuera de la grilla y el tiempo que le dedican, además de asistir a desayunos, comidas y cenas con los candidatos que ellos escogieron.

El único instituto político que realiza encuestas son los de Morena que finalmente no son los designados, pero al menos lo disfrazan como un singular proceso democrático.

El próximo año en que se celebran las elecciones municipales en el estado de Veracruz, estará en marcha en las cámaras federales el proceso de la votación de la reforma electoral que, esa sí calienta a los dirigentes de los partidos políticos.