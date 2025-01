Se dice que...

En proceso una Reforma Electoral

Está en marcha una reforma electoral enfocada a impedir la reelección en cargos populares y el nepotismo en todos los puestos oficiales. Se trabaja también en reducir los gastos en los procesos electorales.

Esta se empezará a elaborar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al mismo tiempo se tratará de reducir los subsidios a los partidos políticos. Más adelante se eliminarán los legisladores plurinominales que llegaban sin ganar un solo voto.

Declaran culpable a Donald Trump

El presidente electo Donald Trump fue declarado ayer culpable de falsificar registros comerciales para encubrir el pago por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, el máximo tribunal de Nueva York rechazó ayer la petición de Trump para que suspenda la sentencia por la condena de cargos criminales, fue un serio revés para el mandatario, su única esperanza es que se congele el caso por el principal órgano judicial de los Estados Unidos, donde sus abogados realizan desesperados intentos para evitar la sentencia.

Siguen las órdenes en contra de García Luna

Mientras siguen vigentes las carpetas de investigación en contra de García Luna y las órdenes de aprehensión, aunada la petición de extradición para que sea traído a México para enjuiciarlo por los delitos cometidos en el país.

Durante la conferencia presidencial siguen las investigaciones por el ingreso ilegal de armas a través del operativo Rápido y Furioso instrumentado en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón.

Se está moviendo la tierra

No hay día que no se registre en cualquier lugar de la tierra un sismo, esto antes no ocurría sobre todo de manera tan seguida y con la fuerza arriba de lo seis grados de la escala de Richter, que se está moviendo el planeta y los nacimientos de nuevos volcanes nos indican que algo más serio podría ocurrir.

Ningún sismólogo puede vaticinar cuando puede ocurrir un terremoto, pero los estudios realizados causan una gran preocupación. Desde hace décadas se habla en la parte oeste de los Estados Unidos del "Big-One" que sería de 10 grados y devastaría las grandes ciudades de Los Ángeles y San Francisco. No quedaría ningún edificio en pie y la mayoría de las casas serían totalmente destruidas.

El nuevo auto hecho en México

Ya está en marcha la producción de automóviles de marca mexicana, una armadora nacional con el apoyo de tecnologías de centros de estudios superiores, serán eléctricos y el costo estará entre 90 mil a 150 mil pesos cada unidad, si bien son vehículos pequeños para la gran mayoría que viaja solo cuando va al trabajo, a la escuela, de compras para las amas de casa que asisten a los mercados.

Para las grandes compañías de autos verán una competencia muy difícil de superar por más arreglos y cambios que realicen, la gran mayoría que usan motocicletas se convierten en el gran mercado, con menos riesgos y las ventajas de no soportar las fuertes lluvias y las asoleadas.

La ilusión de tener un coche se convierte en realidad para millones de mexicanos que no pueden comprar un auto, aunque sea usado y que les vaya a dar lata por las constantes descomposturas y la falta de refacciones por ser modelos muy antiguos.