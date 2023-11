Arranca el Interoceánico

Columna: Maquiavelo

Noviembre 10, 2023, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Noviembre 10, 2023, 07:00 a.m.

A pregunta expresa de la periodista del Corporativo Imagen del Golfo, Tere Mora Guillén, apuntó el presidente López Obrador que el 22 de diciembre entrará en servicio el tren interoceánico que comunicará a los dos océanos y aliviará en gran parte la saturación del canal de Panamá. Abundó que ya se encuentran cinco parques industriales en licitación de las cuales están interesados grandes empresas nacionales y extranjeras para desarrollar sustancialmente la economía de la zona del Istmo de Tehuantepec.

Todavía no entra en servicio dicho corredor y el puerto de Coatzacoalcos ya es considerado por la Dirección de Puertos y Marina Mercante como el de mayor movimiento de carga del país desplazando a Manzanillo en el Pacífico y Veracruz del Atlántico. Son varios meses que en este mismo espacio habíamos vaticinado el gran futuro que tenía el sureste veracruzano con el desarrollo que iba a tener la ciudad de las avenidas a pesar de la ola de violencia del reciente pasado.

El intercambio comercial entre México y los Estados Unidos llegó a 800 mil millones de dólares, es decir cerca de 90 millones de pesos por minuto. El cual se verá incrementado sustancialmente con el corredor interoceánico que interesa sobremanera a los grandes empresarios norteamericanos como es el caso de Amazon.

La conexión de pequeñas y grandes empresas con el mercado internacional es el principal atractivo. Lo que garantiza un futuro muy promisorio a Coatzacoalcos.

Manipular la noticia es contrario al oficio

Lo más grave para un periodista es que lo señalen de manera pública como un mentiroso y que le comprueben que lo que había publicado o dado a conocer por un medio audiovisual es falso.

Eso es lo que ocurre en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador de los miércoles de todas semanas, cuando la reportera Ana Elizabeth García Vilchis los exhibe a las otrora figuras periodísticas del pasado y realmente da pena ajena la manera como tergiversan los hechos.

En las facultades universitarias de Ciencias de la Comunicación la ética informativa apegada a la verdad es una norma irrestricta en la materia.

Enojó a los conservadores la renuncia de Arturo Zaldívar

La actitud y forma de ser del ahora exministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar no obstante haber sido nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón supo cumplir con su obligación al condenar al propio mandatario y a las importantes autoridades federales por el incendio de la guardería ABC propiedad de un familiar de Margarita Zavala de Calderón y cuando el jefe del Ejecutivo Federal le reclamó como un malagradecido por haberlo designado él respondió que su función era de ministro no de un subordinado, esto viene a colación sobre su valentía al no estar de acuerdo con la postura asumida por su propia sucesora la presidenta de la SCSJF Norma Lucía Piña Hernández.

Al presentar su renuncia que tiene que ser avalada por el Senado de la República, desató el enojo de los columnistas políticos capitalinos afiliados al PRIAN. Al parecer les molesta sobremanera su buena relación con el gobierno de la cuarta transformación.

Uno de los motivos de su salida del máximo tribunal de Justicia es que apoya que los ministros sean electos por el pueblo y no designados por el presidente como venía ocurriendo durante varios sexenios atrás.

