Se despuntan las gubernaturas en juego en el 2024

Marzo 09, 2023, 07:09 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 09, 2023, 07:09 a.m.

La situación electoral de las gubernaturas que estarán en juego en el 2024 es complicada para Morena en algunas entidades como Guanajuato y Yucatán donde los números favorecen al PAN, de manera especial por la actividad de sus gobernadores. En Yucatán lo favorece la situación de seguridad y la labor desarrollada por su gobernador Mauricio Vila Dosal un empresario restaurantero que estudió en la universidad marista la carrera de Derecho, su carrera política se desarrolla como diputado local y posteriormente como alcalde de Mérida.

El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez quien tiene una larga carrera legislativa como diputado local y federal, derrotó al candidato de Morena Ricardo Sheffiel Padilla que es visto todos los lunes en la mañanera sobre quien es quien en los precios de las gasolinas, el gas y las canastas con los productos básicos.

Son dos entidades que favorece la actividad proselitista del partido de Acción Nacional.

En Jalisco la pelea está más pareja entre el partido Morena y Movimiento Ciudadano la ventaja de la izquierda es de ocho puntos y si se une el PT y PVEM esta disminuye a casi dos puntos, para los jalisquillos las alianzas son una mala señal. De ahí la posición de su coordinador nacional, Dante Delgado, de participar solo.

En los demás estados Morena tiene una marcada preferencia ganadora, en Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Mejor aquí corrió a que no pintó

La idea fue muy simple, vieron que los candidatos de MC en Edomex y Coahuila no pintaban y sus números se iban en picada, así que mejor se hicieron a un lado y al no figurar no corren el peligro de perder el registro, como ya les ha ocurrido.

Una estrategia electoral que debieran seguir otros partidos políticos que van en alianza solo para sobrevivir.

La difícil juventud de Javier Duarte de Ochoa

Don José Ignacio Lozano Uscanga abogado de la Libre de Derecho en sus años de estudiante conoció al exgobernador Javier Duarte de Ochoa durante un año que estuvo en esa escuela antes de irse a la Ibero y terminar la carrera de abogado donde conoce a su exesposa Karime Macías.

Durante el tiempo que estuvieron en la Libre, el estudiante Javier le pidió alojamiento y es donde empieza toda una compleja aventura de circunstancias muy singulares por la crítica situación económica del que fuera posteriormente un millonario secretario de Finanzas del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Durante esa aciaga época, el joven Javier dormía en el piso de aquella única recámara que compartía con su compañero de aula, la mama del abogado Lozano se compadeció y le compró un colchón. Épocas de penurias que cambiaron sustancialmente cuando llegó el tío Fide al poder y recibían carretadas de millones.

Durante la visita del exgobernador Alejandro Murat lo acompañaban varios abogados veracruzanos entre ellos personas que querían compartir aquella olvidada pobreza franciscana del que fuera el último gobernador del PRI en el estado de Veracruz, hoy en día en una celda del reclusorio norte de la ciudad de México.

Debe ser interesante conocer que es lo que piensa ahora el gobernante cordobés en estos años de grandes y largas meditaciones en un reducido espacio y se estima que debió llegar a una conclusión sobre si valió la pena ser gobernador de Veracruz.

Un puesto que otorga el poder y dinero que es ambicionado por muchos políticos.

