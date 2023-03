´¡Rugby on fire!´

Marzo 22, 2023, 07:12 a.m.

Por: Carlos Macossay Fecha: Marzo 22, 2023, 07:12 a.m.

¡Hola mis queridos amigos y aficionados a la NFL y al RUGBY! ¿cómo les va?

El día de mañana viajaremos a la capital de Aguascalientes tierras ganaderas y taurinas de mucha tradición en la cultura mexicana, donde se llevará a cabo la clasificatoria nacional para buscar un lugar en el torneo juvenil Conade 2023.

Vamos con tres categorías la femenil sub 19 la varonil sub 19 y la juvenil sub 17 varonil.

La verdad las tres la tienen muy difícil jugaremos con equipos de mucha tradición estados muy fuertes como siempre lo son en cualquier disciplina los estados de Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Los pumas de la universidad, el actual campeón Puebla etcétera.

Pero en Veracruz también hemos tenido representativos en la última década que han dejado huella y han marcado un parte aguas en el rugby del estado de Veracruz, así que pelearemos con alma vida y corazón para podernos traer un lugar a esa final que tanto anhelamos.

Estaremos llegando por allá el viernes 24 a nuestra junta técnica junta de arbitrajes y el sábado por ahí de las 8:30 a 9 de la mañana empiezan las competencias que durarán todo el día Les iremos informando cómo vamos con los resultados Cómo van los chicos y las chicas del estado de Veracruz y el domingo por ahí de mediodía ya estaremos platicándoles Cómo nos fue en este evento.

Nuestros jugadores de la semana SON SUSANA YLLESCAS Y GABRIEL GONZÁLEZ GAMBOA chicos comprometidos y con muchos deseos de TRIUNFO.

Sin más nos estamos viendo y platicando la próxima semana.

Como siempre lo seguimos invitando a que conozcan al RUGBY únanse estamos en Flores del Valle, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde no necesitas experiencia no necesitas pagar uniformes, no necesitas pagar inscripciones, los esperamos Titanes RUGBY Club Veracruz AC en Instagram y Facebook.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas