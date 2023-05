Reseña del Primer Congreso Estatal de Amecope/Veracruz

Mayo 08, 2023, 07:14 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Mayo 08, 2023, 07:14 a.m.





Como todo proyecto que inicia se van dando los paso poco a poco, mucha gente luego no cree lo que tú quieres hacer para un cambio de profesión, somos una organización joven pero con gran actitud y ganas de superarnos en todo los aspectos, por eso muchos compañeros periodistas ya se están acercando a nosotros y además se está afiliando, para obtener los beneficios que Amecope, está logrando para todos sus socios, también se van conformando las coordinaciones regionales y municipales en todo lo largo y ancho del estado, los compañeros periodista, saben de la importancia de poder obtener beneficios para ellos y sus familias, esa es una de la preocupaciones de Amecope, además de ir profesionalizando las actividades del periodismo, hoy en la actualidad quien no estécapacitado para manejar las redes sociales esta fuera de contexto, la Amecope, sigue tocando puertas para realizar diversas acciones y poder obtener beneficios para su agremiados y sus familias, como son convenios con todo tipo de empresas que den facilidades y beneficios a los socios, por eso estos tipos de congreso que se realizan ayudan actualizase y escuchar la voz de los compañeros para recoger su inquietudes de sus entidades, también sirve para ir planeando algunos puntos de acuerdo que se presentaran a los diputados federales y locales, en beneficios de los comunicadores, fue una gran experiencia haber podido escuchar las ponencias que nos ofrecieron los experimentados master, sobre temas que nos sirven en el quehacer de nuestra labor día a día, y no cometer erros a la hora de ejercer el noble ejercicio del periodismo., seguiremos en la búsqueda demás beneficios para todos los agremiados de Amecope/Veracruz., Gracias al presidente nacional Omar Quezada Bielma y los compañeros comunicadores y periodistas del estado por su confianza, sin miedo al éxito, seguimos adelante.

*Las dos chorcholatas que apoya el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para ser candidatos a gobernador, senador o ya aun quesea a diputado federal, demostraron su músculo político en el desfile de primero de mayo, uno el primo Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de finanzas y administración y el otro el amigo de lucha social, ZenyanzeEscobar García, secretario de educación pública, quienes sin medir gastos echaron la casa por la ventana con sus seguidores, desfilaron con sus grupos Eleazar, con "unidos todos" a quienes les dio camisas, gorras y demás para que fueran al desfile y le gritaran al gobernador que lo adoran, por otro lado Zenyanze, con su grupo MCM (movimiento con maestros), pago hasta autobuses en todo el estado para que asistieran al desfile y también alabaran al gobernador, después se los llevó al deportivo Heriberto Jara a unos ricos tamalucos de barbacoa, una súper coca cola, y un bailongo con el grupo "los Yaguarú"., la pregunta del millón es; de donde salió el dinero para ser esos fuerte gasto por parte de secretario y subsecretario, pues no que ellos son diferentes y el ahorro franciscanos donde quedo., así las cosas en los grupos del gobierno estatal.

*La semana pasada estuvo en el estado de Veracruz, presentado su libro "El Camino de México". el canciller Marcelo Ebrard, y un sin número de seguidores estuvieron presentes en diversos eventos realizados en los municipios de Xalapa, Boca del rio, y Veracruz ., se comenta que por falta de un líder en el grupo de Marcelo en Veracruz, en algunos eventos hubo mala organización y muchos invitados salieron molesto, porque quisieron hacerlos tan prefecto que hasta un QR, te enviaban para poder tener acceso a los eventos, pero nunca se imaginaron los organizadores que el mexicano tiene mucha imaginación y clonaron los QR, y así muchos que no estaban invitados dobletearon la entradas, imagínese como estaban los lugares donde se llevaron los eventos de repletos, pero en fin después de los jalones de pelo y demás, la gira del canciller fue un éxito, Ebrard, se dio tiempo para visitar atinadamente las instalaciones de periódico imagen, en Boca del Río, donde saludó y platicó con la familia Robles Barajas, también en la presentación de su libro, en el Puerto de Veracruz, lo acompañaron dos excelente damas, por un lado la exdiputada local Mónica Robles Barajas y la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, esto le dio el plus a ese significativo evento, esperemos que la próxima vez que venga el canciller, ya los organizadores hallan aprendido a planear mejor las giras.

*Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, Don Quijote de la Mancha, así pasa en Xalapa, donde las criticas están al día en contra del Alcalde Don Ricardo Ahued, por su excelente trabajo que viene realizando en las colonias y calles de la capital del estado, que ya les hacía falta, sabemos que es una molestia temporal, pero de otra manera no se podrían realizar dichos trabajos, mucha gente quisieran que Ahued, estuviera distrayéndose y estar pensando en otros proyectos estatales, pero nos es así, el alcalde se levanta muy tempano atender las necesidades diaria de la población, a veces hay días que hace audiencias públicas en el ayuntamiento, donde pasa horas escuchando a cada uno de los xalapeños y resolverles su peticiones, por eso creo debemos dejar que Ahued, realice su trabajo para el bien de la capital de estado de Veracruz, tiempo al tiempo.

*Nos Leemos la próxima semana.

