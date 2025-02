Veracruz: Nada con los Yunes

Prefacio.

La sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz debería ser suficiente para requerir la renuncia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández. *** Esta semana fueron exonerados los productores de café del municipio de Ixhuatlán del Café que se encontraban en risión, acusados de haber incendiado una bodega de la empresa AMSA-ECOM. *** Entre las personas señaladas de incurrir en ese ilícito, se incluyó a la exalcaldesa Viridiana Bretón Feito, quien estuvo privada de la libertad por casi cinco meses. *** Abraham Cabal Pulido, Viridiana Bretón Feito, Minervo Cantos peña, Cirio Ruiz González y Crisanto Valiente Miramón fueron liberados de toda culpa a partir del sobreseimiento de la causa emitido por el juez de Huatusco y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia. *** En enero de 2022 los cafetaleros se manifestaron frente a las bodegas de Agroindustrias Unidas de México, en Ixhuatlán del Café, debido a que la empresa bajó el precio de compra del kilogramo de café. *** Mientras ellos permanecían en plantón, se suscitó un incendio en el interior de esas bodegas, por lo que fueron acusados por la empresa y detenidos el 26 de mayo de 2023. *** Los productores confirmaron que el documento del Tribunal Superior de Justicia señala la falsedad de los testimonios presentados y de otras pruebas: “Se señala que se presentaron testimonios fundados de que las personas acusadas se encontraban en otros lugares y no en el área del incendio que se maneja, por lo que se demuestra claramente su inocencia y no se corrobora que los acusados cometieran un incendio”, explicaron. *** La Comisión de Familiares y Acusados manifestó que la resolución del tribunal dejó en evidencia que la fiscal general Verónica Hernández, y el gerente de la empresa AMSA, Francisco Faus, presentaron testimonios falsos. *** El Código Penal para el estado de Veracruz establece, en su artículo 315, fracción V, que comete el delito de “ejercicio indebido del servicio público” quien “Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsas o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos”. *** El artículo 317 de ese mismo ordenamiento jurídico señala que incurre en “abuso de autoridad”, el servidor público “que ilegalmente ordene o ejecute un acto o inicie un procedimiento, en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien”. *** ¿Estarán esperando a que ella renuncie?

La resistencia no cede.

La senadora Raquel Bonilla Herrera (suplente de la actual secretaria de Educación en Veracruz, Claudia Tello) cumplió al pie de la letra la encomienda que le hicieron.

La secretaria de la Mesa Directiva en el Senado, Verónica Camino Fajart informó: “Se recibió una comunicación suscrita por el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, con la que informa su voluntad de sumarse al grupo parlamentario de Morena”.

La respuesta del presidente, Gerardo Fernández Noroña, fue automática: “La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a las secretarías generales”.

Pero cuando iba a continuar con el orden del día, fue interrumpido desde los escaños:

- Sí, ¿con qué objeto, senadora Bonilla?

- Quiero manifestar respecto al punto que acaba de mencionar.

- Un momento, secretaria, es que no está a discusión, es una… Perdón, senadora, es una comunicación suscrita por el senador Yunes Márquez y no está a discusión el tema.

- No es una discusión, senador presidente, es una expresión la que quiero realizar al respecto.

- Si hay alguna manifestación sobre este tema, podría hacerse en los dos minutos finales de la sesión, pero en este momento no está a discusión el comunicado, como ninguno de los comunicados que hemos presentado al Pleno. Ofrezco, le pido su comprensión y la anoto para dos minutos al final sobre este tema.

Cuando se agotaron los puntos del orden del día, Gerardo Fernández Noroña le cedió el uso de la palabra a Raquel Bonilla Herrera.

- Por tratarse esto de un tema de relevancia política en mi estado, que es Veracruz, pero también por tratarse de interés público para los veracruzanos que nos han dado el voto de confianza para que una servidora y Morena lo representáramos en el Senado, quiero pedirle a esta Presidencia que ante la solicitud del senador Miguel Ángel Yunes de incorporarse al grupo parlamentario de Morena, ésta sea negada hasta que resuelva sus problemas que tiene. Ha iniciado un proceso con las autoridades electorales, precisamente por su desincorporación del PAN. Y actualmente tiene un proceso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro movimiento, de nuestro partido, que es Morena. Entonces, solicitaría muy respetuosamente a esta Presidencia que consideren que resuelva primero estos temas antes de ser integrado al grupo parlamentario de Morena. Creo que es muy importante dar a conocer, presidente, que, en respeto a los veracruzanos, si el senador tiene toda la intención de sumarse a la agenda legislativa, lo puede hacer perfectamente como senador independiente, primero que resuelva sus problemas y posterior que se sume al grupo parlamentario de Morena”.

Gerardo Fernández Noroña se remitió al reglamento que rige el funcionamiento del Senado:

“Esta Mesa Directiva lo único que hizo fue comunicar un oficio del senador Yunes que se integra al grupo parlamentario de Morena, que es un derecho de los senadores, el artículo 8, formar parte de un grupo parlamentario. No le corresponde a esta Mesa Directiva decidir sobre el particular, le corresponde en todo caso al grupo parlamentario de Morena tomar la decisión que usted está planteando (...) he aceptado la comunicación que me fue girada el 18 de febrero, donde me comunica que es su voluntad sumarse al grupo parlamentario de Morena. La Mesa Directiva no tiene injerencia en este tema y nadie le está faltando el respeto a Veracruz”,

El debate seguirá, pero tendrá como escenario la Comisión de Honor y Justicia de Morena.

Quizá lo mas delicado de este diferendo, es que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como cabeza del morenismo en la entidad, verá enturbiadas las negociaciones para la definición de candidatos a las alcaldías, pues éstas se resuelven en el seno del Comité Nacional de ese organismo político.

No queda mucho tiempo para que se despejen todas las dudas.

Epílogo.

Las autoridades no pueden argumentar que el ataque los tomó por sorpresa. *** La tarde del pasado martes fue privado de la libertad el regidor octavo de Poza Rica, Víctor Manuel Benavides Cobos. Sujetos armados lo sacaron por la fuerza de su vehículo y se lo llevaron en otra unidad. *** Hace apenas un mes, el 24 de enero, un comando lo atacó en la entrada del hospital regional de Poza Rica, cuando repartía cenas calientes a familiares de personas hospitalizadas. En esa ocasión fue privado de la libertad su colaborador Sergio Macías, alias “El Rocky”, encargado de la dirección de Comercio, quien fue liberado nueve días después. *** En aquel primer atentado las autoridades negaron que Víctor Manuel Benavides Cobos haya sido el blanco de la agresión, pero en este caso ya no hay dudas. Elementos del Ejército y de Seguridad Pública montaron un operativo para dar con su paradero, sin resultados. *** Son ya seis los funcionarios municipales que han sido secuestrados durante la administración de Fernando Remes.

