Televisa responde

Prefacio

Ya de nada sirven los repetitivos discursos del gobernador Cuitláhuac García y de su secretario de Seguridad Pública, el capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Los veracruzanos saben muy bien que es mentira que “los índices delictivos han ido a la baja”. *** Y se sabe porque, de manera cotidiana, grupos de la delincuencia ejercen su ley, sin que exista autoridad capaz de detenerlos. *** La tarde de este jueves, en pleno centro de Acayucan, varios sujetos armados dispararon contra el vehículo de la alcaldesa Rosalba Rodríguez. *** El ataque se registró en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Ruiz Flores en el barrio de Villalta. La presidenta municipal había acudido a una cafetería cercana a ese sitio. *** No podemos pasar por alto que en ese mismo municipio fueron asesinados dos cuñados de la alcaldesa: Clemente y Ramiro Condado Escamilla. El primero de ellos, quien fungía como director del DIF municipal, fue asesinado a balazos el 26 de mayo del 2022, mientras desayunaba con integrantes de la asociación civil Súmate Contra el Cáncer. Un hombre armado ingresó al inmueble y le disparó. *** Al año siguiente, en junio de 2023, el cuerpo de Ramiro Condado Escamilla fue localizado en un vehículo calcinado. Una camioneta Toyota Tundra con placas del Estado de Puebla, que fue ubicada sobre la carretera Plan del Río- Actopan a la altura de La Bocana. *** Muchas historias podrá contar Cuitláhuac García cuando concluya su gestión, pero la de abatir la inseguridad no será una de ellas.

* * *

La confidencia del presidente López Obrador sobre un presunto intento de extorsión contra la hoy gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, no consiguió otra cosa que “sacudir el avispero”.

En sus conferencias de prensa del lunes y martes, sin que hubiera pregunta de por medio, el presidente de México narró una historia que -aseguró- le había comentado a él la gobernadora electa de Veracruz durante su visita el fin de semana a esta entidad.

López Obrador contó el lunes que “una televisora” pretendió cobrarle a Rocío Nahle 200 millones de pesos, a cambio de no hacer públicos, en sus noticieros, documentos que la comprometían a ella en casos de corrupción durante la construcción de la refinería de Dos Bocas, y de la existencia de propiedades de su familia en Nuevo León.

Ese día el presidente no quiso dar a conocer el nombre de la televisora que, según él, había intentado extorsionar a la candidata al gobierno de Veracruz. El martes, sin embargo, y una vez más sin que alguien le tuviera que recordar el tema, lo sacó de ese, su pecho, que “no es bodega”. Dijo que la televisora que intentó extorsionar a Rocío Nahle fue Televisa.

Horas después, en un medio afín al gobierno de Morena -el portal “Sin Embargo”- Rocío Nahle concedió una entrevista y ahí confirmó lo que había dicho el presidente. No dio el nombre de la persona que se entrevistó con ella, pero dijo que se trataba de alguien “muy cercano” al vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. Dijo, además, que tenía pruebas, pues las cámaras de su oficina captaron la visita de ese personaje.

Por parte de Televisa no hubo un pronunciamiento oficial, pero la noche del miércoles, en su noticiero estelar, Televisa volvió a transmitir un reportaje presentado el 16 de mayo, acreditado a la unidad de investigación de N+ Focus. En ese trabajo se exhibe y documenta el otorgamiento de un permiso especial (“fast track”, esto es, obviando trámites y plazos) para Fernando Bilbao, hoy yerno de Rocío Nahle.

El conductor del noticiero, Enrique Acevedo, explicó que el reportaje “consignó documentos y testimonios que no han sido desmentidos” y explicó que en el trabajo periodístico se exhibe el otorgamiento de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hasta por 30 años, para la venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a una empresa de Fernando Bilbao.

El reportaje demuestra la facilidad con la que se otorgaron permisos “en tiempo récord” a las supuestas empresas recién creadas, en contraste con otras que ya se encontraban constituidas y que cumplían con lo solicitado. En el mismo espacio se invitó a Rocío Nahle para exponer su postura al respecto.

El reportaje explica que las irregularidades detectadas a favor de Fernando Bilbao ocurrieron entre los años 2019 y 2023. Al parecer Fernando Bilbao era socio de tres empresas constituidas entre 2017 y 2022, dedicadas a materiales de construcción, material eléctrico y servicios energéticos.

“Documentos y facturas en poder de esta unidad revelan que los principales ingresos de la comercializadora Delta Dibal de Fernando Bilbao Arrieta y Daniel Muñoz provienen de permisos otorgados por la CRE para operar gasolineras, gaseras o transportar hidrocarburos”.

Además, se reveló que en 2023 Servicios y Premezclados Forte, una empresa de concretos cuyos accionistas son Bilbao Arrieta y Daniel Díaz Muñoz, recibió pagos por más de 4 millones de pesos directamente de permisionarias de la CRE. Otra de las empresas ligadas al yerno de la gobernadora electa, la tercera de ellas, propiedad de Bilbao Arrieta, recibió en tiempo récord la autorización de la CRE para vender diésel y gasolina.

De acuerdo con el registro público de comercio, Servicios y Petrolíferos del Norte es una empresa que fue creada en enero de 2022; en junio del mismo año solicitó el permiso para operar una gasolinera en Coahuila. La Comisión admitió su solicitud el 28 de octubre siguiente y le concedió el permiso el 20 de diciembre. En ese proceso, sólo uno de los seis comisionados de la CRE, Norma Leticia Campos Aragón, votó en contra de la autorización por incumplimiento de requisitos y porque había solicitudes previas que seguían esperando respuesta.

“Esta comisión cuenta con un número importante de solicitudes y estaciones de servicio ingresadas con anterioridad a las que hoy se pretende aprobar, es decir, Fast Track, y después de analizar el expediente, uno se pregunta por qué los sometieron a aprobación del órgano de gobierno si la unidad de hidrocarburos está diciendo que el expediente está incompleto”, declaró Norma Leticia Campos, en diciembre de 2022.

A pesar de esto, Bilbao Arrieta recibió el permiso para operar desde enero de 2023. En junio de este año, Fernando Bilbao compró las acciones de su socio Daniel Muñoz y ahora es dueño total de esta última empresa, refiere el reportaje. En el mismo espacio se invitó a Rocío Nahle para exponer su postura al respecto.

Sigue llamando la atención que ni durante el período de campaña, ni después de obtener el triunfo, Rocío Nahle hizo algún intento por denunciar a Televisa, como sí anticipó que haría con el empresario Arturo Castagné, quien exhibió muchas otras inconsistencias en el patrimonio de la candidata de Morena.

Tan fácil -y útil- que hubiera sido quedarse callados.

* * *

Epílogo

No, según el gobierno estatal, “ya casi no hay secuestros en Veracruz”. Aseguran que ese delito “se redujo hasta en un 90 por ciento”. *** Pues bien: ese delito que “ya no existe en el estado” costó la vida a un generoso y próspero empresario de Coatepec. *** La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que “luego de un intenso operativo” agentes de la Policía Ministerial (sí, de esos s los que se les escapan los reos, incluso esposados) capturaron a cinco personas, señaladas como probables responsables del secuestro del comerciante Jorge Bautista Ceseña, quien fue localizado sin vida. *** La FGE informó que se realizó una “investigación de campo y gabinete”, por la privación de la libertad de Joreg Bautista, ocurrida en la calle Amado Nervo, de Coatepec. *** “Este miércoles personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) llevó a cabo un operativo que culminó que la detención de cinco individuos y dos menores de edad”. Y terminan por admitir: “A partir de la información obtenida fue localizado el lugar donde se encontraba cautiva la víctima y hallado lamentablemente su cuerpo sin vida, el cual ha sido plenamente identificado y entregado a sus familiares”. *** El cuerpo del comerciante en abarrotes y verduras fue hallado en un predio conocido como “El Chinini”, ubicado en el camino a Tepachapan. Al parecer su muerte fue por asfixia.

filivargas@gmail.com