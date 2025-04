Se dice que... Dos municipios importantes en riesgo

Dos municipios importantes en riesgo

La división creada en el municipio de Alvarado, donde se rompió de manera interna y privada la mancuerna del Partido Verde Ecologista y Morena, ha permitido que el candidato del PAN, Gustavo Ruiz, logre a estas alturas una gran ventaja, dejando muy atrás al morenista Hipólito Deschamps Espino Barros, quien fuera candidato a la gubernatura de Veracruz por el Partido Movimiento Ciudadano, esos cambios de camiseta no lo aceptan la gran mayoría de los ciudadanos del estado. La inclusión de Beto Cobos a última hora por el PVEM, posiblemente cambie la situación electoral.

El candidato azul lleva como suplente al ingeniero Melesio Uscanga que cuenta con el apoyo total de Mandinga donde se estableció la familia hace varias décadas y es la primera vez que incursionan en la política.

Hay dos municipios importantes que están en riesgo, el de Alvarado que se ha transformado bajo la gestión de la alcaldesa Lizzette Álvarez y el de Boca del Río, que es lo mejor del estado con su presidente Juan Manuel Unánue, y que tiene como candidata a la combativa periodista María Josefina Gamboa Torales, que trae muy buen cartel político, no obstante que se enfrentará a Bertha Ahued Malpica con la tradición periodística del decano de la prensa nacional.

El problema de Boca es que no hay el arrastre de Morena que existe en la mayoría de los 212 municipios, los programas sociales se reducen a sólo el 34 por ciento de la población.

Recomendaciones que no son bien vistas

La incorporación de la periodista Adriana Muñoz no le atrae muchas simpatías a la candidata morenista al municipio del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, por los problemas que arrastra con los periodistas del estado, al ofrecerles y no cumplirles debido a los problemas económicos que arrastra la dirección de Comunicación Social del estado.

Si bien no es que sea responsable la ahora exdirectora, no es bien vista por su extraña y prepotente actitud que asumió ante los reporteros de la fuente.

Para la candidata ganadora Hernández Espejo no le ayuda esta recomendación de la gobernadora Rocío Nahle García. Es totalmente ajena a su equipo de trabajo y no encaja en su proyecto de gobierno.

Tensión mundial por una isla

Grave situación vive la isla de Taiwán, que es reconocida como territorio chino, hay que irse hacia la historia cuando China se transforma en un país socialista con el carismático líder Mao Tse Tung, el general nacionalista Chian Kai Shek se refugia en la isla de Formosa y crea un nuevo país con su capital Formosa.

A Maquiavelo, como reportero de un medio nacional le tocó viajar varias veces a Formosa en esa compleja época en donde Estados Unidos apoyó a la creación de una nueva China Nacionalista. Para ellos era importante invitar a periodistas con el fin de formalizar la creación de ese nuevo país.

Existe el justificado temor que la recuperación de esa isla que le corresponde a China pueda desatar la terrible tercera guerra mundial. El mandatario ruso Vladimir Putin estaría del lado del presidente chino Xi Ping.

No hay la menor duda que son en la actualidad las tres potencias nucleares más poderosas del planeta y con Donald Trump que no resulta un presidente conciliador y que tiene una gran facilidad para crear enemigos de manera gratuita, se va a encontrar con dos naciones que no le aceptan que sea él que tome la gran decisión sobre el futuro de la isla en disputa.