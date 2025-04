Frente a la elección de 212 alcaldes en la Entidad Veracruzana, la seguridad deberá ser prioridad

Las próximas elecciones municipales en la entidad veracruzana, donde se elegirán 212 alcaldes y/o alcaldesas, representa no solo un ejercicio fundamental de democracia, sino un momento crítico para reafirmar el compromiso con el estado de derecho y la seguridad. En estos procesos, la participación activa y el voto informado se muestran como pilares insustituibles de un sistema democrático robusto. Sin embargo, para garantizar que estas aspiraciones se traduzcan en una realidad tangible, es crucial que la seguridad se posicione como una prioridad ineludible, asegurando un entorno propicio para el libre ejercicio de los derechos civiles.

Veracruz no solo es un bastión cultural y económico de nuestro país, sino también un escenario donde la complejidad política se entrelaza con desafíos significativos de seguridad. La violencia, en sus múltiples manifestaciones, amenaza no solo la integridad física de los ciudadanos, sino la estructura misma del proceso democrático. La presencia de violencia política, narcotráfico y corrupción socava la confianza pública y puede distorsionar la voluntad popular si no se aborda de manera contundente y decidida.

El estado de derecho representa el cimiento sobre el cual se edifica una sociedad equitativa y justa. En este sentido, las autoridades veracruzanas están llamadas a reforzar el marco legal y garantizar su aplicación imparcial e íntegra en todo momento. Este esfuerzo debe ir de la mano de un sistema judicial eficiente, capaz de responder con celeridad y justicia a los desafíos que la violencia pueda presentar en el ámbito electoral.

Para enfrentar estos retos, las instituciones deben ser no solo fuertes, sino también independientes y transparentes. Es imperativo que los organismos electorales actúen con imparcialidad, velando por un proceso limpio y sin injerencias indebidas. Asimismo, las fuerzas de seguridad deben desempeñar su papel de manera profesional, garantizando un entorno seguro para todos los actores implicados, desde candidatos y partidos políticos hasta votantes y observadores.

La democracia se nutre de la participación activa de sus ciudadanos. En este contexto, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales juegan un rol vital al observar, informar y educar sobre la importancia de un proceso electoral seguro y transparente. La información veraz y oportuna refuerza la confianza pública y disuade intentos de manipulación o coacción.

A medida que nos acercamos a este crucial ejercicio electoral, es esencial que todas las partes involucradas – autoridades, ciudadanía, partidos políticos y organismos electorales – reconozcan y asuman su papel en la construcción de un Veracruz seguro y democrático. Garantizar un proceso electoral sin violencia es una responsabilidad compartida que empieza mucho antes de la jornada electoral y continúa mucho después de que los votos han sido contados.

Un compromiso genuino con la seguridad y el estado de derecho no solo garantizará que la democracia en Veracruz prospere hoy, sino que sentará las bases para un futuro en el que el respeto por la ley y los derechos humanos sea la norma inquebrantable de nuestra sociedad.