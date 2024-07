SEV: sacudida a fondo

Prefacio

Una pregunta seria: ¿usted, en su sano juicio, acataría la orden de sujetos armados para descender de su vehículo, a las 12 de la noche? *** Sí, estaban uniformados y llevaban patrullas que los identificaban como policías estatales. Eso, sin embargo, es un factor más para tratar de evadirlos. *** ¿Por qué? Ahí le van dos casos, ambos muy recientes: el pasado 21 de junio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con uniformes y emblemas de la corporación “de élite” Fuerza Civil, acudieron a retirar a pobladores de Totalco que mantenían bloqueado un tramo de la carretera federal. *** A pesar de que ya había diálogo entre los manifestantes y la Guardia Nacional (era una vía federal), los policías estatales llegaron repartiendo golpes y disparando contra los manifestantes. Dos pobladores de esa comunidad murieron en la refriega. *** En el puerto de Veracruz, el pasado 8 de julio elementos de la policía estatal llegaron hasta un domicilio y blandiendo sus armas amenazaron a los ocupantes del inmueble para que lo desalojaran. No llevaban ninguna orden de desalojo, estaban haciendo ese trabajo “por su cuenta”. *** El 25 de junio, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García justificó su decisión de desaparecer la Fuerza Civil: “Esto me da la razón para decir, hasta aquí, no más, independientemente de si hay o no acusados (…) Ya no podía estar operando así. Así de sencillo. A mí me dijeron que era una medida fuerte, determinante (desaparecer la Fuerza Civil); me dijeron ‘¿amerita eso?’ Y yo dije sí, hay límites y había que actuar de manera determinante”. *** Claro, se tardó seis años y costó dos vidas más antes de actuar “de manera determinante”. *** Sobre la persecución y el ataque a tiros contra dos jóvenes la madrigada de este miércoles en Xalapa, el gobernador insistió en resaltar que los dos estudiantes universitarios “arrollaron” a dos motociclistas que terminaron en el hospital. *** No aclara que eso se dio en un segundo momento, cuando las patrullas ya habían disparado contra la camioneta en la que huían los jóvenes tratando de salvar su vida. *** El llamado “código rojo” no les da licencia a los uniformados para abusar de los derechos de la población. *** Adriana Delgado, colaboradora en las páginas de opinión de El Heraldo de México, escribió justo este miércoles: “El abuso policial en Veracruz se volvió cotidiano (...) El gobernador veracruzano suele usar la fuerza estatal como forma de represión política”. *** Y todavía se atreve a recordar aquellos tiempos en los que él era activista y los policías estatales, esos que ahora están bajo sus órdenes, lo agredieron sin razón alguna. *** Se convirtió en el monstruo que durante tanto tiempo combatió.

* * *

La senadora electa Claudia Tello ya fue presentada por Rocío Nahle como la próxima secretaria de Educación y de inmediato se puso a revisar los vicios que persisten en esa dependencia.

En este mismo espacio lo informamos la semana pasada: “Para el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se le ha recomendado a Rocío Nahle que ponga especial atención en temas que pudieran ser motivo de investigaciones de carácter penal”.

Este miércoles Claudia Tello hizo referencia a algunos de ellos.

La senadora electa advirtió que durante su gestión “no se permitirá que haya un solo maestro aviador”.

Dijo que todos aquellos maestros comisionados habrán de retornar a sus aulas, pues es ahí donde se les necesita para la formación de los niños y jóvenes.

Afirmó que se combatirá la corrupción.

En el sector educativo se da una práctica desde hace muchos años, y pasan administraciones sin que le pongan remedio.

En el documento que le fue entregado a la gobernadora electa se toca el tema de la venta o asignación de plazas que -anticipan- pudiera generar un potencial conflicto social.

Se trata, informan, de un negocio que se da con los sindicatos, que tienen el control de las claves.

“Las plazas administrativas oscilan entre 250 y 300 mil pesos. Las de intendencia entre 200 y 250 mil pesos. Las de preescolar y primaria en 300 mil pesos. Las de secundaria y preparatoria depende del número de horas. La hora está en 25 mil pesos”.

Y señalan a dos personas como las encargadas de la venta de plazas: “Alejandro Alonso y su hijo Armando Alonso”.

Este fenómeno, apuntan, se opera en la Oficialía Mayor; los costos ahora son superiores a lo que anteriormente se cobraba; las plazas se registran con sindicatos mayoritarios sin consentimiento de los trabajadores. Hay inconformidad de parte de sindicatos pequeños.

Esto genera complicidad entre sindicatos y funcionarios de la SEV. “La publicación de este problema institucional ha sido objeto de escarnio hacia la administración actual”.

Se le sugiere a la gobernadora: solicitar la lista de altas de personal, la lista de personal por contrato, un comparativo entre ambas listas, la ubicación de plazas nuevas, una lista de los sindicatos a los que están adscritas las plazas, el estatus de las cuotas sindicales, las medidas adoptadas por la Oficialía Mayor para resolver el problema y entrevistas con los señalados en este asunto.

No lo admiten, ni siquiera lo mencionan, pero el sólo hecho de mencionar la existencia de aviadores y la venta de plazas, deja muy mal parados a los dos secretarios de Educación que ha tenido este gobierno (Zenyazen Escobar y Víctor Vargas), lo mismo que a la única Oficial Mayor en el actual gobierno, Ariadna Aguilar Amaya.

Ahí se verá si realmente tiene el próximo gobierno estatal la disposición para combatir la corrupción y sancionar a los que cayeron en esa tentación.

* * *

Epílogo

La jerarquía católica ha aprendido, por las mañas, que la ruta entre Puebla y Orizaba no es segura para los viajantes. *** Cuando circulaba por el camino que enlaza a la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán con la autopista de la Intermixteca, hombres armados despojaron de su camioneta al obispo de la Diócesis de Tehuacán, Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero. *** El reporte policial señala que el asalto ocurrió a unos kilómetros de la población de San Martín Atexcal. La camioneta del obispo es de la marca Mitsubishi, color blanco, modelo 2023, con placas de circulación SP49527 del Estado de Puebla. *** Los asaltantes se desplazaban a bordo de una camioneta tipo Explorer de color blanco y portaban rifles de alto poder. Le marcaron el alto al obispo, para despojarlo de la unidad y de otros objetos de valor. *** Tras el robo, el obispo tuvo que caminar por la carretera, hasta llegar a San Martín Atexcal, en dónde pidió el apoyo de la policía. El prelado no sufrió ninguna lesión.

