Operativo, ¿a espaldas de Veracruz?

Prefacio.

Parafraseando al clásico de la política veracruzana, Fidel Herrera Beltrán, "en el PT no tienen llenadera". *** Este miércoles sus representantes en Veracruz decidieron no acudir a la firma de la alianza bautizada como "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz". *** El evento se realizó en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y asistieron los representantes de Morena y del Partido Verde, Esteban Ramírez Zepeta y Édgar Herrera Lendechy. *** La alianza tiene como fin participar en el proceso electoral en el que se renovarán las 212 alcaldías de Veracruz. Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 1 de junio. *** Los representantes del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar y Ramón Díaz Ávila, explicaron que ellos siguen en negociaciones con la dirigencia nacional para obtener un mayor número de candidaturas. *** Días antes de la firma de este acuerdo se conoció la distribución que operaría para la asignación de candidatos a las 212 alcaldías. Morena propondrá aspirantes en 110 municipios; el Partido Verde lo hará en 33 municipios y el PT en 22 municipios, mientras que en el resto (47 municipios) cada partido presentará a sus candidatos. *** Un comunicado emitido por la dirigencia estatal del PT la noche del martes 28 de enero, señala que tienen como fecha límite el 2 de febrero para consolidar el convenio de coalición, por lo que no atenderían la convocatoria de Morena para asistir al OPLE este miércoles. *** En realidad, la fuerza del Partido del Trabajo en Veracruz no da para que encabece más municipios, pero la avaricia de sus representantes se manifiesta en este berrinche. *** No romperán la alianza, pues entienden que sólo por ella sobreviven.

* * *

La primera información oficial apareció en la cuenta de "X" del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch: "Al dar cumplimiento a una orden de aprehensión en Veracruz de una persona relacionada con la desaparición de la activista Sandra Domínguez, compañeros de la SSPC y de la Fiscalía General de Oaxaca fueron agredidos por hombres armados. Derivado del enfrentamiento, tres agresores perdieron la vida incluyendo el líder de la célula delictiva. Lamentablemente un compañero de Investigación perdió la vida tras ser atendido en el hospital".

Más tarde se conoció una versión más completa de la historia.

En efecto, un elemento de la SSPC y tres presuntos criminales murieron en un enfrentamiento ocurrido en la Carretera Federal 147, en el estado Veracruz, cuando se realizaba un operativo para dar con el paradero de la activista mixe Sandra Domínguez, desaparecida hace ya 117 días.

La finalidad del operativo era cumplir con una orden de aprehensión relacionada con la desaparición de la abogada oaxaqueña y de su esposo.

El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Iván García Álvarez, fue cuestionado sobre si pudieron localizar a Sandra Domínguez en ese operativo, pero se negó a responder.

"Sí hubo un enfrentamiento, pero la Fiscalía lleva un liderazgo muy amplio y los resultados son muy positivos. Hubo muy buenos resultados con relación a ese caso", dijo García Álvarez.

Horas más tarde, en un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca sólo informó sobre las identidades de las personas que perdieron la vida en el enfrentamiento, pero no aclaró se habían dado con el paradero de la activista.

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Fiscalía de Oaxaca, Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández fueron vistos por última vez el viernes 4 de octubre del 2024 en la comunidad de María Lombardo de Caso, San Juan Cotzocón, en Oaxaca.

En 2023, Sandra Domínguez Martínez denunció que el coordinador de delegados de la Paz Social, Donato Vargas Jiménez, se encontraba involucrado en chats "donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales".

"Donato, otra vez eres tú, el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales. Hace tiempo yo denuncié un chat al que llamaron de nombre ´Sierra XXX´. Tú mismo Donato, me pediste una disculpa. Aceptaste la existencia de este chat y diste los nombres de tus compañeros funcionarios", le recriminó la defensora.

El 20 de octubre del año pasado, elementos de la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a un sujeto que presuntamente tenía un equipo de teléfono que le pertenecía a la abogada mixe.

En un comunicado, la dependencia informó que se obtuvo un punto georreferenciado en la localidad de Nigromante, en el municipio de Playa Vicente, en Veracruz, el cual estaría relacionado con la desaparición de la pareja.

También en Playa Vicente se encontró una camioneta que es propiedad de Sandra Domínguez.

Llama la atención que cuando se informa de este operativo, en territorio veracruzano, no se menciona una eventual participación de corporaciones policiacas de Veracruz.

Hay, por supuesto, mecanismos de cooperación. Las autoridades federales y la fiscalía de Oaxaca debieron enviar oficios a las autoridades de Veracruz para informarles del operativo y solicitar su apoyo, pero nada de eso se conoce.

¿Estaba informada la Fiscalía de Veracruz sobre este operativo? ¿Prefirieron no avisar para evitar que se filtrara información? ¿El ataque fue consecuencia de que la banda criminal fue alertada sobre la presencia de los elementos de la policía federal y ministeriales de Oaxaca?

Alguien tendría que salir a aclarar esas y muchas otras dudas.

* * *

Epílogo.

Ariadna Selene Aguilar Anaya, que fuera Oficial Mayor de la Secretaría de Educación durante la administración de Cuitláhuac García, confirmó lo que se había anticipado en este espacio: "A final de cuentas todos somos responsables. Yo soy responsable de todo lo que hicieron también mis compañeros ahí, cada una de las áreas que dependían de la Oficialía Mayor. Y, pues, también el titular (el secretario) es responsable de todo lo que pase en la Secretaría". *** Ella jura que los contratos de la empresa "Soluciones y Milagros" no pasaron por su oficina, pero no hay una investigación sobre el caso. Es su dicho contra del diputado que sacó a relucir esas irregularidades. Pronto se sabrá la verdad.

