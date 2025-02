Mano negra y verde en Ozuluama

A principios de agosto de 2023, tres meses antes de que Rocío Nahle fuera declarada oficialmente ganadora de la encuesta de Morena que midió a todos los aspirantes a la gubernatura de Veracruz, el entonces diputado federal por el distrito de Pánuco, Armando Antonio Gómez Betancourt, del PVEM, difundió un video en redes sociales en el que en tono retador expresó abiertamente su apoyo al todavía secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien había traicionado a Nahle García como su operador político de confianza en la entidad.

Tras reseñar que "hace cuatro, cinco años, era horrible lo que se vivía" en esa región del norte de Veracruz, lo que hizo que mucha gente emigrara por razones de la inseguridad, Gómez Betancourt afirmó que "hoy, y por eso muchos acá lo respaldamos, y para nosotros sería un perfil adecuado para la gubernatura", dijo refiriéndose a Cisneros Burgos.

"Aunque él diga que no, aunque el gobernador diga que no, va a aparecer, o sea, tiene la simpatía de muchas zonas del estado –y lo digo a título personal– para mí tiene la capacidad. Apoyo al ingeniero Eric Cisneros, y si les pica, ¡que se rasquen! ¿De acuerdo, amigo? Eso es algo que va a pasar. Si tratan de vetarlo, si tratan de inhibirlo, si tratan de sacarlo de manera incorrecta, más nos vamos a ´atanchar´ nosotros. Y de que lo vamos a hacer gobernador, ¡lo vamos a hacer gobernador!, porque tiene la capacidad, la simpatía, el amor por el pueblo, la experiencia y los gestos de gobierno probados en todos los rincones de Veracruz. Y, además, él sí ha recorrido el estado, conoce el estado. Honestamente, los demás aspirantes no. Por lo menos acá al norte no vienen. Y, los que han venido, vienen con grupos contra los que hemos luchado en el Movimiento, y eso, en el mejor de los casos. Pero el secretario, por su labor, no por razones de campaña, está presente en todas las regiones del estado y tiene conocimiento del territorio, por eso se le aprecia y se le respeta tanto".

Pero Cisneros fue superado en la encuesta oficial por Nahle y el actual senador Manuel Huerta. Sin embargo, por desconfianza, la extitular de la Sener lo habría vetado para que se reincorporara a la Segob, obligándolo a autoexiliarse de la entidad.

Pero, ¡oh, sorpresa! Ahora, pese a la orfandad política, el exdiputado federal y sus cómplices que desde hace ocho años han saqueado el Ayuntamiento de Ozuluama están por hacerse de la candidatura municipal del PVEM no obstante la raquítica votación que obtuvo el partido del tucán en los comicios del año pasado.

Presuntamente Gómez Betancourt y el alcalde Agustín Ramos estarían impulsando para la presidencia municipal a Rosalino Maury, quien lleva ocho años de tesorero, y a una hermana del exdiputado federal para la Sindicatura.

De concretarse su proyecto, dicen que el munícipe saliente aseguraría por cuatro años más sus negocios de venta de materiales, arrendamiento de maquinaria y construcción de obras con alto costo.

"Felices, con las bolsas llenas de dinero del pueblo, con compra de ranchos, casas de descanso, propiedades millonarias, casas lujosas en Tampico, en Monterey, compañías en Altamira, Spas de belleza en Tampico, y más, quieren continuar", acusaron en una carta dirigida a la gobernadora Nahle.