Café jarocho: México resuelve

México resuelve

La posible deportación masiva de mexicanos desde Estados Unidos, como resultado de las políticas migratorias de Donald Trump, representa un reto significativo para el país. Más allá del impacto social y emocional que supone el regreso forzado de miles de connacionales, México enfrenta el desafío de garantizar su reintegración al mercado laboral sin afectar las oportunidades de empleo de quienes ya residen y trabajan aquí.

El sector empresarial y el gobierno han comenzado a diseñar estrategias para abrir plazas laborales a los repatriados, un paso adelante entre los retos que significa esta posición.

Suspirantes

Del plato a la boca se cae la sopa, reza el conocido refrán, y eso podría ocurrirle a algunas personas que andan en busca de candidaturas a cargos de elección popular.

Hay tiempos, pero algunos no lo asimilan y ya prometen cargos y lo más atractivo, estar en "su" nómina cuando lleguen... Algunas personas sí hablan de servir al electorado, al ciudadano común, pero otros confunden al servicio público con lo que no es.

Así que mejor dejen de prometer y se comprometan con el ciudadano común, milite o no en el mismo partido que ellos.

Abigeato en Veracruz

Aunque pareciera que el abigeato ya no está presente en el estado de Veracruz, la realidad es que no es así, si bien no es un problema mayúsculo como en otros años, ciertas comunidades y municipios ya están empezando a sufrir de este problema otra vez.

Esto quiere decir que, el problema ni termina y que incluso podría repuntarse, por lo que las autoridades deberían de poner algo de atención antes de que sea demasiado tarde.