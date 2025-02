La crisis económica por la falta de mano de obra de latinos en EU

La euforia de Donald Trump como presidente de EU, de deportar a los indocumentados latinos, principalmente mexicanos de su territorio, está provocando una de las peores crisis económicas en aquel país, porque por temor a ser deportados la gente no puede presentarse a trabajar.

En el campo sobre todo, los propietarios de ranchos y fincas de cultivo están llorando la ausencia de la valiosa mano de obra de los mexicanos, que son verdaderos trabajadores todo terreno y que hacen falta en la actividades de agricultura que requieren de su atención, simplemente están desiertos los campos y los dueños intentan ante las inclemencias del tiempo mover un tractor de forma infructuosa, porque hace falta el talento, voluntad y el espíritu de honestidad laboral para hacer producir la tierra.

La crisis por la ausencia de la mano de obra latina en Estados Unidos, y ante la falta de previsión de las medidas migratorias de una supuesta limpieza étnica del gobierno de Trump, ha generado lo que no calcularon la bancarrota de todo un país que pasará a rogar y suplicar el retorno de los trabajadores latinos, principalmente mexicanos en áreas de servicios, construcción y todo lo elemental que mueve al "país" más importante del orbe.

"Los que dicen de que lloren en mi casa a que lloren en la ajena", ahora son lagrimones convertidos en ríos de dolor por el drama y la desesperación porque no hay nadie para trabajar en millones de lugares y comienza la escasez de alimentos en supermercados, restaurantes y en general, por las autoridades que rompieron drásticamente la cadena de empleo y ante la escasez de los millones de mexicanos y latinos con su mano de obra no dimensionaron la catástrofe que provocaron y ahora sufren las consecuencias.

De todas partes del mundo, mucha gente expresa el valor de los mexicanos para el trabajo que realizan en Estados Unidos y los propios latinos reconocen la calidez humana y el talento de quienes dan la mano a otras personas que se diversas latitudes llegan a realizar un trabajo y aprenden de la mano cálida y desinteresada de los trabajadores que de todas partes de México llegan a ganarse la vida de forma honesta.

Ahora las consecuencias por la forma atrabiliaria, sí arbitraria en que persiguen a los latinos han espantado a la gente con las deportaciones y las acciones de las autoridades de aquél país, los que acosan allanando domicilios y centros laborales para cazar a los migrantes sólo por el color de la piel, y también lo hacen en las carreteras con medios de rastreo con avances de moderna tecnología, y eso es el deporte de estos bárbaros "con licencia para matar" y que no tardarán en pedir perdón para que regresen los trabajadores, que no son criminales, ante el colapso de todo un país que no calculó la dimensión de quedarse "sin latinos" varios días, y lo que les falta.

Y por lo mismo ya conocieron el efecto y el error de llevar un segundo periodo al republicano Donald Trump, a la presidencia de EU y de iniciar sin bases la persecución de latinos trabajadores honestos que cumplen una misión vital en el país del sueño americano. Ándale. Así las cosas.