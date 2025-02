MC: ¿alternativa en Veracruz?

Prefacio.

Estaba claro que Rocío Nahle no se iba a "quedar con la bofetada". Era lógico que tampoco iba a poner la otra mejilla. *** La tarde de este martes la gobernadora de Veracruz subió un par de mensajes en sus redes sociales. El primero: "Pido a la comisión de honestidad y justicia de Morena que no acredite la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!". *** El segundo: "En breve estaré haciendo llegar formalmente la solicitud por escrito a la presidenta Luisa Alcalde, con las pruebas correspondientes sobre la "carpeta azul" donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos". *** Para los "gurús" de la política, es evidente que Rocío Nahle no lanzaría esta ofensiva si no lo hubiera comentado antes (tuvo tres días para hacerlo) con la presidente Claudia Sheinbaum. *** ¿O alguien piensa que lo hizo sin consultarlo? Como bien dicen: "esos de Morena se llevan muy pesado".

* * *

En la competencia por las 212 alcaldías de Veracruz, son pocas las posibilidades de los partidos políticos que en otros momentos pretendieron construir un "bloque opositor". Los intereses que los mueven chocan y la lucha de egos les impide ceder espacios por el bien de un objetivo común.

Morena ha demostrado una y otra vez que sus representantes son muy malos gobernando. Muchos de ellos tan corruptos o más que los viejos cacicazgos, y otros, además de corruptos, ineptos en materia de administración pública.

Sin embargo, nada de eso les preocupa porque al voltear hacia atrás lo que pueden ver es a una oposición dividida, más preocupada por lucrar con las ruinas de sus partidos (ya no aspiran a alcaldías, sino a sumar el numero suficiente de votos para conseguir, al menos, una regiduría) y, por lo tanto, no representan un riesgo real para el partido en el poder.

Pero los veracruzanos necesitan una opción. No conciben que, a pesar de su pobre desempeño en la administración pública, tengan que seguir siendo los candidatos de Morena los que asuman el mando.

Es ahí donde se fortalece la propuesta de Movimiento Ciudadano (MC). Se trata de una de las organizaciones políticas más nuevas, pero con suficiente trayectoria como para demostrar que sus candidatos saben gobernar y que una alternativa válida para los votantes.

Gobiernan -y con mucho éxito- dos de las entidades más pujantes del país: Nuevo León y Jalisco, pero su proyecto tiende a crecer y Veracruz está en la mira.

Bien dicen que "nadie es profeta en su tierra" y a Dante Delgado (constructor y pilar de esta organización política) le ha costado mucho trabajo consolidar la propuesta de MC en esta entidad.

Ha encontrado, sin embargo, una veta muy fructífera en una nueva generación de políticos, todos jóvenes, todos con importante preparación académica y todos convencidos de que pueden convertirse en la más sólida alternativa de los ciudadanos de Veracruz. A la cabeza de todos ellos, el nuevo coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez.

En los años recientes Movimiento Ciudadano empezó su crecimiento sostenido en la entidad. Bajo la conducción de Sergio Gil (hoy diputado federal y delegado en Veracruz) esta organización política fue avanzando con pasos firmes, pero es ahora, con el liderazgo de Luis Carbonell de la Hoz (antes delegado del Comité Nacional en la entidad y hoy coordinador estatal) que las metas se van haciendo más ambiciosas y la respuesta ciudadana aún más abierta.

El ritmo que ha impuesto Luis Carbonell a la coordinación estatal es abrumador. Recorre de punta a punta la entidad veracruzana, dialoga con liderazgos regionales y diseña estrategias para conseguir los mejores resultados en las elecciones municipales.

Suma a esa intensa actividad, la frecuente presencia de Álvarez Máynez en cada región de la entidad. El coordinador nacional camina al lado de los veracruzanos y dialoga con jóvenes y mujeres, que no son escuchados por otras fuerzas políticas.

Ha sido tal la penetración de MC en las esferas políticas de Veracruz, que otros partidos políticos han ido en busca de "los rechazados", aquellos que buscaron un espacio por el partido naranja y no lo encontraron.

Las cosas son muy claras en MC y en su momento el propio Dante Delgado las puso sobre la mesa:

"Hoy no estamos bien, pero los que ya le fallaron a México tampoco son una alternativa (...) Es un error reducir la discusión nacional a que sigan gobernando quienes lo están haciendo mal, o a que regresen los que lo hicieron mal durante décadas. Estoy convencido de que esta falsa valoración no es la única opción que tiene el país".

Movimiento Ciudadano busca ser eso: la alternativa que están buscando los votantes.

* * *

Epílogo.

Para que no sorprendan a los alcaldes aliados de Morena, que quede claro: no se vale "heredar" a un familiar la presidencia municipal. Lo dijo la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde. *** "Es una legislación que establece que no puede haber un familiar en el mismo cargo -llámese, por ejemplo, ahora, las presidencias municipales- que después de concluir una presidencia municipal el partido no pueda postular a un familiar directo como la persona que compita por ese mismo cargo", explicó primero. *** Y luego sentenció: "Es una legislación que esperemos que se discuta, que respaldamos, por supuesto, desde Morena, y no sólo eso, sino que nosotros, a pesar de que no es legislación, es decir, que no va a ser ley para este proceso electoral, lo vamos a adoptar. En este proceso electoral, aunque no es una ley expresa, ni un mandato que haya que cumplir, lo vamos a adoptar como un principio para poder determinar nuestros candidatos en esta elección del 25". *** Llama la atención que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández, litigue en medios y no en las instancias jurídicas, las inconsistencias que dice haber detectado al revisar el desempeño de la pasada administración en el Poder Legislativo. *** Si cada denuncia la va a terminar archivando porque la empresa señalada "se presentó y se comprometió a corregir las irregularidades", entonces estamos ante un montaje circense que sólo alimenta las diferencias (cada vez más evidentes, a pesar del llamado al orden por parte de Rocío Nahle) entre el actual legislador y su antecesor, el delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín. *** Reza un viejo dicho que "¿para qué dar tanto brinco, estando el suelo tan parejo?". Esteban Bautista no tiene que hacer exhaustivas investigaciones; basta con que levante el teléfono de su oficina y se comunique con el Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, casualmente el mismo que tuvo durante seis años Gómez Cazarín. *** Pero no. Para Esteban bautista es más sencillo -¿o más rentable?- exhibir primero al actual delegado y ya después, una vez que se aclaren las cosas, informar que "todo se arregló" y que "se consiguieron importantes ahorros". *** Alguien le debería explicar al legislador que no abona a la imagen de la cuarta transformación que entre ellos "se estén sacando sus trapitos al sol". Menos aún, en tiempos electorales.

