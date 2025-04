Poder Judicial, el cuello de botella para castigar la extorsión

En la lucha contra la extorsión hay un enemigo silencioso, menos evidente que el delincuente con teléfono en mano, pero igual de dañino: la indiferencia institucional. Un ejemplo palpable de este mal tiene nombre y apellido: Jorge Sandoval, administrador del Juzgado de Procesos y Procedimientos Penales Orales en el puerto de Veracruz, según denuncian empresarios y abogados.

Mientras desde Palacio Nacional y la sede del Ejecutivo estatal se proclaman compromisos para combatir este delito que asfixia a comerciantes, emprendedores y familias, en la práctica los casos se estancan en una oficina. La asignación de una sala de audiencias puede tardar semanas o meses sin justificación aparente, pese a que la Fiscalía integra carpetas, reúne pruebas y formula imputaciones. Pero cuando llega el momento de llevar esos casos ante un juez, todo se detiene. ¿Por qué? Porque el señor Sandoval, con atribuciones administrativas, no asigna sala ni fecha —por razones que nadie explica— y con eso paraliza el acceso a la justicia.

No es un tema menor. Sin audiencia no hay imputación, sin imputación no hay vinculación, y así el proceso colapsa antes de empezar. Lo que en el discurso federal es "prioridad nacional", en el juzgado de Veracruz parece un trámite aplazable.

El retraso de Jorge Sandoval no solo viola derechos de las víctimas: también sabotea, desde dentro del Poder Judicial, los esfuerzos del Estado contra un delito que crece al amparo del miedo y la impunidad. La extorsión no solo roba dinero —mina la confianza en las instituciones.

La pregunta es: ¿quién responde por esta omisión? ¿Qué hará el Consejo de la Judicatura? ¿Seguirán los discursos huecos mientras funcionarios como este protegen, por omisión, a los agresores?

La presidenta Sheinbaum ha dicho que se trabaja en una Ley contra la extorsión. Qué bueno. Pero esa ley será inútil si quienes deben aplicarla son, voluntarios o no, cómplices del silencio. En Veracruz, la justicia también se extorsiona... desde dentro. Es hora de que el Consejo de la Judicatura deje de mirar al otro lado y actúe.

