La Boda del Año en Boca del Río

En el Día de San Valentín pareja de boqueños gana concurso nacional

Con la ilusión de hacer realidad su enlace matrimonial Ana y Bryan, resultaron ganadores entre cientos de parejas de la Boda Oxxo.

Dos años antes estaban por casarse, cuando, por la llegada de su segunda hija, tuvieron que cambiar sus planes.

Después se hizo el milagro del "sí, acepto" que tanto anhelaban y que habían estado postergando finalmente se volvió una realidad el pasado 14 de febrero, cuando la pareja, oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, y residentes de Boca del Río, llegó a darse el " Si acepto" en circunstancias tan insólitas como memorables: a las afueras de una tienda de la cadena Oxxo, a orillas del mar en Boca del Río, Veracruz, se realizó la boda anhelada dos años antes.

El Milagro en el Día de San Valentín, fue gracias a que la pareja ganó un concurso que la cadena Femsa de las tiendas Oxxo, cien por ciento mexicana, realizó vía TikTok para regalar, con todo y luna de miel, una boda de ensueño a quienes fueran electos como los tórtolos favoritos de la web.

Sin perder el tiempo, fue por iniciativa de Karen que los novios, que se conocieron en la empresa donde trabajaban hace unos años, contaron en un breve video cómo su historia de amor empezó gracias a un tenedor que ella pidió prestado y que jamás devolvió.

Si bien, en un principio publicaron el clip sólo para probar suerte, grande fue su sorpresa cuando resultó que Oxxo los incluyó entre las diez mejores historias y de un momento a otro, se volvieron favoritos para tener esa boda que más de una vez no habían podido tener.

Fue bajo el apadrinamiento del influencer Jezzini y ante un oficial local del Registro Civil, en que se consolidó formalmente la unión entre Ana Karen Sarmiento y Bryan Rubio en punto de las 4:30 de la tarde en pleno Día de San Valentín, con muchos regalos de patrocinadores y entre decenas de transeúntes curiosos que se asomaban al apodado "Oxxo del amor"´, nombre que la tienda se ganó desde unas semanas atrás, cuando comenzaron las decoraciones para el evento. Andale.

La historia de alegría y felicidad de la pareja de Ana y Bryan, quedarán para aquellos recuerdos de los sueños no cumplidos, y que por más pequeños o grandes que sean, pueden realizarse cuando la oportunidad adecuada se cruza en el camino y se da ese milagro en el Día de San Valentín, frente a las playas con la brisa del mar y el sol maravilloso de las tierras veracruzanas en Boca del Río.

En una era donde las redes sociales han redefinido la manera en que todos se relacionan y se expresan con mensajes inclusivos llenos de respeto y de calor humano, ha sido la iniciativa de la "Boda Oxxo" , algo más que una estrategia de marketing.

Cómo el reconocimiento diario y la prueba de que las marcas pueden generar experiencias significativas que impactan directamente en la vida de las personas.

En un mundo donde muchas veces el romanticismo queda olvidado por las preocupaciones cotidianas, eventos como este nos recuerdan que aún existen espacios donde la magia y la emoción pueden florecer.

Más allá del espectáculo y la viralidad del evento, lo que realmente se destaca es la conexión humana que surge de estas dinámicas. Para Ana y Bryan, su boda no solo fue un evento especial, sino la materialización de un deseo que habían tenido que posponer. Y en ese sentido, la Boda Oxxo no solo les dio una celebración, sino la certeza de que, en ocasiones, la vida nos regala momentos únicos en los lugares más inesperados. Porque al final del día, lo verdaderamente importante no es el sitio donde se jura amor eterno, sino el significado de cada historia que se escribe con él.

Esta Boda Oxxo fue la segunda en su tipo, luego de que Alondra y Genaro se subieran al altar en Puerto Vallarta, en 2024. Ahora, sólo toca esperar a ver cómo esta dinámica, que poco a poco se convierte en una tradición de San Valentín para OXXO, avanza durante los próximos años y cumple el sueño de más y más enamorados. Orale. Así las cosas.