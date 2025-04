Rector de la UV nombra como director deportivo a su entrenador personal

A través de las redes sociales, empleados de la Universidad Veracruzana, en particular de la Dirección de Actividades Deportivas (DADUV), criticaron que el rector Martín Aguilar Sánchez nombró al frente de esa área, a su entrenador particular.

Mencionaron que esta semana, el rector nombró a Luis Gerardo Cortés Sosa, proveniente de Michoacán y sin conocimiento de la administración deportiva de la UV, en sustitución de Maribel Barradas Landa.

Ante ello, la comunidad universitaria criticó que haya colocado al frente de la DADUV a alguien que no es egresado de la Universidad Veracruzana.

Consideran, en la información que circularon, que su mayor mérito para darle dicho nombramiento a Cortés Sosa, cuya potestad cae en Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la UV, es que, presuntamente, es entrenador personal de familiares del rector.

Integrantes de la DADUV región Veracruz-Boca del Río, buscarán al rector de la UV, en la gira de trabajo que haría por varias facultades de la conurbación, para externarles su extrañamiento de dicho nombramiento.

Apuntan que el nuevo titular de la DADUV, quien este martes recibió su nombramiento en Xalapa, es egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV).

Por ello, señalan, es alguien que no tiene sentido de pertenencia, como sí lo tiene un egresado de la UV, amén de que, consideran no tiene la suficiente experiencia y no conoce los programas de la DADUV.

Por lo que consideran incongruente su nombramiento, pues la UV tiene la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación, con reconocimiento internacional, por lo que hay, entre sus egresados, personas que pueden asumir dicha dirección.

"Lleva equipos representativos de deportes en los que no hay entrenador los entrenadores son externos pero lo designan a él para viajar con esos equipos porque los entrenadores no son personal de la UV", cita en la difusión realizada por su nombramiento.

Cuestionan el por qué si la UV tiene egresados de gran capacidad y experiencia, no fueron considerados para suceder en el cargo a Maribel Barradas Landa, a quien, revelaron, fue cesada de su cargo la noche del lunes, luego de 12 años de haber permanecido en la DADUV.

Insistieron que Aguilar Sánchez, rector de la UV, debe reconsiderar dicho nombramiento y voltear a ver a quienes son parte de la DADUV y cuyo trabajo se ve reflejado con la actividad que realizan.