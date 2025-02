Macario y la idealización de un sueño

Si aún no sabes quién es Macario Martínez probablemente es porque vives en aislamiento de medios de comunicación, principalmente de las plataformas digitales, pues Macario es una de las figuras del momento que tuvo un gran giro en su vida gracias al alcance que solo plataformas como TikTok pueden brindar.

"Sueña lindo corazón" es el sencillo que lo catapultó a la fama de la mano de los millones de personas que han compartido esta canción, logrando que figuras del espectáculo se admiraran de su talento y ahora además del concierto gratuito que brindó en la Estela de Luz el pasado 14 de febrero, podremos verle en festivales de música como Pal Norte y Vive Latino.

¿Qué hace especial a Macario Martínez? Él dirá que es una persona normal que no tendría por qué idealizarse su historia, pero para quienes vemos estadísticas de lo difícil que es cumplir metas en medio de un país donde abunda la precarización y cuando las tendencias como "rosa pastel" nos muestran la infinidad de anhelos frustrados, una historia como la de Macario se vuelve un símbolo de esperanza.

Aún hay pocos datos que nos hablen de la vida personal del cantautor, su éxito es reciente, aunque su gusto por las artes y la música lleva años fluyendo en su ser, no es casualidad que sus melodías tengan componentes de huapango, folk y rock, sin duda su estilo es único, pero también lo son las oportunidades musicales en una industria sumamente competida y estereotipada.

Aquí comienza el primer gran acierto de Macario, ha roto todo tipo de barreras y estereotipos pues su historia de fama comienza con un video donde compartía su labor cotidiana, "La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero pidiéndote que escuches su música", este video hizo que millones de personas se identificaran con el tema de "Sueña lindo corazón" y aunque hay infinidad de videos y materiales que se han hecho buscando este golpe de suerte, el destino permitió que Macario cumpliera su sueño.

Lo especial de Macario sin duda es su voz y el talento musical, pero también la historia detrás, una persona común a la que de golpe le llega la fama y temía ser ubicado por su entorno pues reconoce que México es un país inseguro. Sin embargo, su historia también es un reflejo de esperanza para quienes no han logrado cumplir sus sueños, es sinónimo de constancia pues nunca dejó de lado su pasión y su trabajo como barrendero fue el medio que posibilitó seguir componiendo canciones y compartir la música con quien quisiera escucharle.

Ahora está en la mira no solo su talento sino también la precarización del trabajo que desempeñaba, en la CDMX el sueldo máximo que alcanza una persona en limpia pública apenas supera los 7 mil pesos, y son escasas las personas que llegan a este pago, en su mayoría obtienen entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales si son hombres y las mujeres entre 2 mil y 4 mil pesos mensuales.

Ver a las compañeras y compañeros del antiguo trabajo de Macario acompañándole en su concierto público no obedece a una estrategia de mercadotecnia, es el resultado de la idealización de un sueño y la cultura del esfuerzo, es el compañerismo y el anhelo de que un día todas las personas que le acompañaron puedan permitirse cumplir ese gran sueño.

Con la fama también llegan los detractores y no falta quien dice que la historia de Macario no puede ser real pues como barrendero no podría costear sus materiales e instrumentos, por mi parte de manera personal me atrevo a soñar que sí es posible, que estas oportunidades al momento son únicas pero si comenzamos a ver lo que hace la empatía, la constancia y sumarnos a una comunidad, quizás soñar lindo sea posible para todas, todos, todes o al menos para más personas.

