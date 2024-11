La inseguridad en Veracruz

Prefacio

No bien había concluido su comparecencia, cuando Enrique Nachón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (Sedecop), recibió una llamada. No se conocen con detalle en qué términos se dio, pero quienes estuvieron cerca no dudaron en afirmar, por el rostro del funcionario y por el tartamudeo en sus respuestas, que estaba siendo regañado. *** Este miércoles Enrique Nachón salió a admitir que "cometió un error" cuando aseguró que Granjas Carroll no abandonaría Perote, contradiciendo lo que informó un día antes el secretario de Gobierno Carlos Juárez Gil. *** "Ayer o lo comenté mal o se malinterpretó. Yo no conocía la notificación que le había hecho la Procuraduría del Medio Ambiente directamente a Granjas Carroll y entonces Granjas Carroll tiene dos observaciones. La notificación que le dio la PMA o puede ir y acudir ante las instancias legales. La Secretaría de Desarrollo Económico no es una instancia legal ni normativa que pueda aclarar". *** A Enrique Nachón, un servidor público que se ha caracterizado por su buen trato y dominio de sus temas, este miércoles se le percibía nervioso, preocupado por aclarar que su intención nunca fue confrontarse con su compañero de gabinete. *** "Sí quiero aclarar que yo nunca dije que había mentido el secretario de Gobierno y a él le asiste toda la razón. En todo caso yo soy el responsable de haber confundido". *** Están realmente molestos en palacio de gobierno. Las comparecencias se les han salido de las manos y temen que lo peor se presentará el último día, con la comparecencia de Cuitláhuac García.

* * *

Héctor Yunes Landa se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los miembros del gabinete de Cuitláhuac García. No ha faltado a una sola de las comparecencias que se celebran en la Legislatura para hacer la glosa del sexto y último informe de gobierno. Ha sido el más agudo, el más incómodo al momento de plantear sus interrogantes.

Quizá por ello el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Marina Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla ordenó que lo hostilizaran, mandó a un grupo de facinerosos a lanzarle una andanada de insultos, ahí, en el interior del palacio Legislativo, donde se impone un celoso protocolo de acceso.

Los reporteros detectaron de inmediato al grupúsculo (no más de tres) que hostilizaba al diputado priista y se acercaron a cuestionarlos, al grado de que uno de ellos, que se sintió cercado, lanzó un manotazo y derribó a una reportera (cuyo nombre omito, para evitar actos de represalia en su contra).

Los compañeros ya no dejaron ir al agresor y obligaron a la intervención del personal de vigilancia que contrata el Congreso, justo a la Secretaría de Seguridad Pública.

Con todo y lo grave que resulta una flagrante agresión a la prensa, no debemos caer en la táctica de distracción. Lo realmente importante fue el panorama que el propio Héctor Yunes Landa pintó sobre la inseguridad que se vive en Veracruz.

Le recordó al titular de la SSP que hace apenas un año había admitido la presencia -y operación- de 5 cárteles delincuenciales, pero que mes y medio después, ya había aumentado -en palabras del mismo funcionario- a siete.

Yunes Landa aportó otros datos:

"En abril de este año, un estudio del CIDE confirmó que en Veracruz operan 14 grupos delincuenciales. En los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional, conocidos como "Guacamaya Leaks" se afirma que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez está vinculado al narcotráfico porque ha protegido redes criminales de los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Dice el informe de la Sedena, que este último cártel se ha posicionado en la entidad con protección policiaca (...) Hasta ahora, este documento de "Guacamaya Leaks", elaborado por la Sedena, no ha sido desmentido".

Las cifras que aportó Héctor Yunes provocan escalofríos:

"El gobierno federal que recién concluyó, alcanzo la vergonzosa cifra de 199 mil 619 personas asesinadas durante el sexenio, un promedio de 94 por día, la cifra más alta en la historia reciente del país (...) De esta cifra, Veracruz aportó su tan generosa como vergonzosa cuota de sangre con casi 7 mil homicidios. El delito que también aumentó en este gobierno fue el robo a casa habitación, el que se duplicó. En cuanto al robo de vehículos, este se elevó 150% (...) La presencia de organizaciones criminales ha sido el combustible para que Veracruz mantenga los primeros lugares en secuestro, extorsión y huachicol, entre otros delitos de alto impacto (...) En materia de secuestros, Veracruz fue más peligroso que Sinaloa, Michoacán o Guerrero, que ya es decir (...) El crimen organizado encontró en Veracruz una mina de oro en el robo de hidrocarburos a Pemex y en la extorsión, a comerciantes y empresarios, principalmente".

Y habló también de corrupción, de los crímenes de Totalco, de la desaparición de la Fuerza Civil, de los recurrentes abusos con el personal de la Policía Auxiliar y de la promesa incumplida de crear un mando único operativo.

Y otros diputados lo cuestionaron sobre el fallido programa de videovigilancia y sobre los imparables abusos (bajo el manto protección de Seguridad Pública) de las empresas de grúas.

No fue, desde ningún ángulo, una comparecencia "cómoda" para el capitán de la Marina Armada de México. Muchos cuestionamientos sin respuestas coherentes o respaldadas con documentos.

A partir del primero de diciembre, sin duda, varias denuncias penales llevarán entre los imputados al actual secretario de Seguridad Pública.

* * *

Epílogo

El próximo secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón, dio a conocer que se celebró este miércoles una reunión de ganaderos de la entidad con la gobernadora electa, Rocío Nahle, en Boca del Río. "Estaremos trabajando coordinadamente (con los ganaderos) para resolver las problemáticas e impulsar y detonar a ese importante sector", escribió el alcalde con licencia de Martínez de la Torre. *** Ahí, frente a la próxima gobernadora, los ganaderos le pidieron al subsecretario de Ganadería, Humberto Amador Zaragoza, que regrese... lo que se ha llevado.

