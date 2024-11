Café jarocho

El deslave y sus estragos millonarios

El deslave en la carretera Acatzingo-Puebla ha generado pérdidas millonarias para transportistas y está afectando gravemente el turismo en la zona de Córdoba-Orizaba. Con más de 100 millones de pesos en pérdidas para el autotransporte de carga y un declive en la actividad turística, es urgente que se restablezca la circulación.

La reparación del deslave no solo es una cuestión de infraestructura, sino también de economía y bienestar regional y es que el reciente deslave ha causado estragos, afectando la vida diaria de miles de personas.

Es necesario que las autoridades actúen con prontitud para reparar el daño y restaurar la conectividad. Los más afectados son los camiones de carga y los prestadores de servicios turísticos que durante el fin de semana largo no obtuvieron beneficios económicos por la obstrucción de la vía de comunicación.

Todos esperan con ansias el aguinaldo

Las ventas quizás no fueron lo que los comerciantes esperaban durante este Buen Fin, pero quienes ya se relamen los bigotes son los ladrones que ya esperan con ansias la última recta del año cuando todos llevan consigo más dinero para sus compras navideñas y hacerse de su propio aguinaldo a costa del esfuerzo de quienes sí trabajan y se esfuerzan para obtenerlo.

Le pedimos a la gente estar muy al pendiente de sus alrededores cuando salgan de compras, pues los malosos no van a desperdiciar oportunidad alguna de arrebatarles eso que con todo el sudor de sus frentes han podido acumular para las fiestas decembrinas, ya los métodos de compras digitales con transferencias y tarjetas han mejorado mucho como para tener que arriesgarse a llevar efectivo.

Y como siempre, les aconsejamos que no carguen con grandes cantidades para comprar lo que sea que vayan a comprar, o mejor aún, si necesitan mover una fuerte suma de dinero en efectivo llamen al 911 y pidan el acompañamiento policial, quienes se identifican plenamente y no les preguntan ni la cantidad que llevan para que no desconfíen, por lo que hacer uso de este servicio es importante para evitar pasar ratos tan desagradables.

¿Querían fresco, no?

Los nortazos ahora sí entraron de lleno a la costa de Veracruz y afectarán no sólo por el descenso en las temperaturas, sino porque afectarán a algunas actividades al aire libre, por ejemplo a los trabajadores que están en la avenida Independencia, porque además de no estar bajo techo los atrasa.

Y los comerciantes informales que están en las banquetas, y los albañiles, y los barrenderos y todos los que se mueven en las calles.

Pero desde otra visión, los que trabajan en la calle ya ansiaban el vivir sin temperaturas superiores a los 35 grados y hasta agradecen al cielo por llevarse el calor aunque sea por unas horas.

Sin embargo también viene el incremento de enfermedades respiratorias, por lo que los médicos recomiendan tener precauciones y evitar cambios bruscos de temperatura.