Los enjuagues de Mario Delgado

Ahora que las campañas políticas concluyeron hace varios meses y la mayoría de los candidatos ganadores ya están en funciones han salido a relucir algunos "enjuagues" sobre todo en el partido en el poder.

Y es que se cuenta que el exdirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, no era tan honesto como pregonaba porque al menos sí implementó el tráfico influencias.

Ello se comprobó cuando hizo "manita de puerco" a los nueve exabanderados morenistas a gobernador para que contrataran un consultoría en comunicación y marketing.

Obvio las malas lenguas dicen que el ahora secretario de Educación Pública era socio de los consultores y algunos van más allá al asegurar que era el dueño. Lo cierto es que dejó una estela de sospechosismo imposible de borrar.

Las encuestas eran con el sello de dicha empresa, y por ende, hacía sentir que tenían más validez, pero algunos de los protagonistas de las pasadas contiendas no cedieron a sus pretensiones y fue cuando vinieron algunos golpeteos del flamante exdirigente de Morena.

Por ello, también hubo discrepancias en los resultados que se emanaban desde la dirigencia y con los que los propios candidatos a gubernaturas tenían incluso para el senado y para las diputaciones federales.

Con todos o casi todos el hoy titular de la SEP quiso hacer su agosto, pero en muchos casos no le dieron entrada, y no se prestaron a sus triquiñuelas.

El negocio era redondo, por un lado con la consultoría que se podría decir traía "su bendición" y por otro, maniobrar encuestas y estudios para inclinar o venderle a los aspirantes que iban por el camino correcto para ser elegidos.

En fin, como dicen por ahí, de todo hay en la viña del Señor.

MUY EN CORTO

ZENYAZEN. EL MONREAL VERACRUZANO. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a los de la 4T. "No es la manera de comportarnos", cuando se le cuestionó sobre la acción ensoberbecida del coordinador de diputados federales, Ricardo Monreal al usar helicópteros particulares y emprender un vuelo en un traslado personal junto a la Cámara de Diputados.

"Es una decisión de él. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber ´gobierno rico, con pueblo pobre´. Entonces no es esa la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar el ejemplo".

Cuidando las proporciones, como se dice por ahí, el extitular de la SEV en el estado, Zenyazen Escobar García, coordinador de los diputados federales de Veracruz, se conduce de forma semejante y sin respetar los principios morenistas ni los llamados de la Presidenta de México.

Además de sus pifias constantes en su papel como legislador y su cuestionado desenvolvimiento en la Cámara Baja, ahora Zenyazen se hizo viral por una fotografía, donde muestra el uso de un cinturón de marca, y no cualquier marca. Se trata de la firma del diseñador italiano, Maurizio Gucci.

De acuerdo a los catálogos, el gusto refinado de quien fuera secretario de Educación tiene un costo, tan solo en el cinturón, de entre 10 y 20 mil pesos. El sueldo mensual promedio de un maestro o dos veces el sueldo de un intendente para sobrevivir durante dos meses.

"Todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación tenemos que dar ejemplo...", reiteraría la mandataria en torno al caso Monreal. Será bueno que Zenyazen Escobar siguiera las recomendaciones de su guía política nacional o que alguien le pasara un resumen de las conferencias La Mañanera del Pueblo.