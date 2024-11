Café de mañana: violencia verbal y física en el fútbol

Las agresiones "verbales" en el campo de juego del fútbol han llegado a darse incluso a través de los medios de comunicación (entre jugadores) y han participado hasta directores técnicos y directivos en esas rivalidades e insultos, pero no físicamente.

Desde hace un tiempo, los insultos y las agresiones físicas ya no solo se viven en el terreno de juego y entre profesionales. Ahora, el fútbol experimenta incidentes donde "aficionados" desde "la tribuna", han superado la violencia verbal. Las campañas de concientización que buscan atajar esta problemática no están funcionando.

En los últimos años, y casi cada fin de semana, se presentan en los estadios de fútbol en México y la zona de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación) una multitud de episodios violentos en torno al fútbol profesional. Los insultos y las agresiones físicas entre jugadores en el terreno de juego han escalado a las tribunas y, de ahí, contra jugadores, directores técnicos, entrenadores y árbitros. Estos hechos calientan un ambiente que ya de por sí está cargado por la presión que despierta el fútbol y sus intereses.

Esperemos que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y las de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República intervengan ante el violento ataque que sufrió el DT de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre, en el Estadio Gral. Francisco Morazán al finalizar el duelo en el que Honduras derrotó 2-0 a México, en San Pedro Sula, durante el juego de ida de los cuartos de final de la Nations League el viernes pasado.

Al finalizar el juego, el "Vasco" fue a la banca del rival para despedirse de su contraparte, Reinaldo Rueda, y justo en el trayecto, un objeto lanzado desde la tribuna por algún "desequilibrado" impactó en su cabeza, provocándole un sangrado inmediato. Fue asistido por el cuerpo médico de la escuadra mexicana, pero no podían detener el sangrado, por lo que tuvo que ingresar a los vestidores, aún cubriéndose de otras agresiones por parte de la afición, sí, de "nuestros hermanos centroamericanos".

No accionar castigos y sanciones contra Honduras puede resultar lamentable y riesgoso en el futuro.

Ahora bien, las provocaciones contra la afición hondureña que Aguirre realizó desde la banca también deben ser investigadas y sancionadas, ya que las agresiones verbales tampoco deben quedar impunes, máxime que al DT le anteceden acciones agresivas.

Así pues, las agresiones verbales resultan a veces muy futboleras, pero nunca deben transformarse en agresiones físicas hacia las personas.

DE SOBREMESA

¿Será más grave que griten "¡pvt0!" al saque del portero? ¿Será más grave que al árbitro le expresen frases como "¡culero!" ante una pifia? ¿Será más grave que un directivo intente agredir y llame "ratero" en su cara a un ejecutivo del arbitraje ? cuando hay descalabrados y heridos porque un aficionado pasó de la agresión verbal a la física de manera cobarde, dado que, en esta ocasión, el entrenador se encontraba en la cancha de fútbol ?

La violencia verbal y física no ayuda ni dentro ni fuera de los estadios deportivos, menos en las tribunas. En las calles sería mucho peor, como ya lo hemos visto en México.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Lo que se siembra en la infancia se recoge en la adolescencia, la juventud y la edad adulta, sirviendo para formar con valores, pero también puede transmitir antivalores, sobre todo en un escenario de fútbol. Esto decía Don Jorge Enrico, exfutbolista argentino y mi entrenador juvenil en Veracruz. El Profe Jorge, como le decíamos, sostenía que la violencia en el campo y en los estadios, de no detenerse, podía crecer a niveles poco controlables.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

La sociedad, junto con las autoridades, no debe permitir que los riesgos por comportamientos verbales deriven en agresiones físicas en el deporte profesional o amateur. "Juego limpio y no juego sucio". "No dejemos que se enferme de violencia el deporte y menos los de alta convocatoria social y gran concurrencia de masas".

UN CAFÉ CON PIQUETE

¡ES CUANTO!

