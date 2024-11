Héctor Yunes: un gallo muy peleado

Tratándose de la LXVII Legislatura Estatal Veracruzana, los diputados de todos los colores y sabores se encontraron con el "Messi" de la política veracruzana, Héctor Yunes Landa.

Y es que el famoso choleño, gambetea, y con regates de fantasía a todos los diputados y diputadas les conoce bien en su vida publica, y hace gala de memoria hasta con el árbol genealógico de los susodichos legisladores muchos en pañales aún, dicho en la metáfora.

Y es que Yunes Landa, abogado de profesión egresado con Mención Honorífica por las calificaciones de diez como un emblemático personaje de la UV, y quién vivió en sus tiempos de estudiante de la Facultad de Derecho de Xalapa en la Casa de doña Fallita Murillo con personajes de la talla de Raúl Peimbert, Tito Barquin y Gabriel Reyes Cardozo, es que simplemente se las sabe de todas, todas.

Y es que con una trayectoria de líder de la Juventud Popular desde los tiempos del gobernador Agustín Acosta Lagunes y formado con el licenciado Ignacio Morales Lechuga, poderoso secretario de gobierno de aquél tiempo, Héctor Yunes Landa, es un todo terreno al que sólo le falta gobernar a su estado de Veracruz, y seguramente que lo será después de Rocío Nahle, porque tiene un camino propicio y ya barbechado para quien en los últimos meses recorrió más de diez veces el territorio veracruzano y conoce a la gente de cada región y municipio de nombre, apellido y hasta de apodo como se acostumbra en estos lares.

Y no es precisamente, que los legisladores hombres y mujeres estén "kikiris", sino que Héctor Yunes Landa, es un todo terreno con muchas singladuras y más millas recorridas que el Air Force One de la Casa Blanca.

Y en todo el recorrido político, tiene estudios de posgrado en España y Londres, y ha formado parte de la mayoría de los gobiernos priístas desde Agustín Acosta Lagunes hasta con Javier Duarte, en carácter de senador de la república.

Y sin nada que ocultar y sin enriquecimiento inexplicable, se ha mantenido cauto, honesto y ético en el servicio público.

Con el gobernador Miguel Alemán Velasco, fue un destacado subsecretario de gobierno, en donde conminó al diálogo y al acuerdo con un tacto de firmeza a la conducción de la entidad más politizada del país. Igualmente con el gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Además, de amigo de Juan Maldonado Pereda y Dante Delgado.

Y durante las comparecencias de los funcionarios estatales de la glosa del último informe del fatídico gobierno estatal, el legislador priísta con estoicismo les ha dado cátedra de derecho a propios y extraños, además de que como el hombre más informado les conoce de su vida y obra hasta de que pie cojean.

Pero, la chililliza, a los legisladores ex priístas, verdes y neo-morenistas, desde Pepín Ruíz y compañía les dio ejemplo de la filosofía elemental de Confucio: de la gratitud que se paga con ingratitud, porque un osado y deprimente titular de finanzas, pretendió mancillar el nombre del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien no está presente para defenderse de agravios, infundios y ofensas, por lo que Héctor Yunes Landa, a cada uno por nombre, apellido y sobrenombre, les recordó su pasado de priístas y poco faltó para que les diera hasta un recuerdo maternal en alvaradeño.

Y en la comparecencia del secretario de seguridad pública, capitán Cuauhtémoc Zúñiga, también salió a relucir el nombre del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y así se dieron otro agarrón.

Por cierto, de forma innecesaria un encapuchado dentro del recinto legislativo agredió a la periodista Concepción Sánchez que la tomó a jalones y le pretendió quitar el teléfono celular. https://www.facebook.com/share/v/15XhmxXwyo/

El personaje fue detenido por el personal de seguridad y ya después se dirá que era un extraño sujeto desconocido que entró supuestamente para amedrentar a los periodistas y a los dos únicos integrantes opositores de la mini bancada priísta de Héctor Yunes Landa, que les provoca más temor que el mismo demonio y eso que sin presidencia de ninguna comisión, se mantiene sólo contra el mundo y los pone en jaque como a José Luis Lima Franco, que no tuvo nivel para debatir con el famoso legislador que no los deja dormir.

Pero, en la realidad sin línea de Esteban Bautista Hernández, presidente de la Jucopo morenista y de su compadre y ex jefe de prensa de su campaña a gobernador, el periodista Esaú Valencia Heredia, Yunes Landa, será todo un caballero con la próxima gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y estará para coadyuvar en los acuerdos y ayudar con el tiradero que dejan los que se van en diez días.

https://www.facebook.com/share/v/1AXqa73VzY/

Ándale. Así las cosas.