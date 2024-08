El PRI, en pie: Adolfo

Prefacio

En efecto, al rector del Colegio de Veracruz (Colver), Mario Raúl Mijares Sánchez se le cumplió su período, como bien lo declaró esta semana el gobernador Cuitláhuac García. *** Llamó la atención, sin embargo, que no haya existido la intención, o la propuesta para que se mantuviera por un segundo período, lo que habla de que -en efecto- se tomó la decisión desde palacio de gobierno de concluir la relación laboral con él. *** Y tampoco es que el Colver haya perdido una pieza clave para su funcionamiento. Contrario a lo que el propio Mijares Sánchez difundió, esa institución educativa perdió mucho de su prestigio a partir de su llegada. *** Está claro, sin embargo, que su salida no obedece a la búsqueda de estándares más altos de eficiencia (el que fue nombrado como encargado de despacho, Alejandro de la Cruz Garnica Fernández, tiene un peor perfil que el académico al que sustituye), sino a una rabieta del gobernador contra alguien que “agarró hueso” sin merecerlo y que al final de la administración se atrevió a criticarlo. *** En un comunicado emitido por el propio Colegio, cuando aún mandaba Mario Raúl Mijares, se hizo constar: “Sin lugar a dudas, durante el periodo del rector, el Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, el Colegio de Veracruz se logró consolidar como una escuela de alta calidad con una excelente oferta educativa, que le agradecen los estudiantes, los servidores públicos y todo el pueblo de Veracruz, constituyendo un gran acierto y el único tangible durante la administración del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al haberlo nombrado como Rector de El Colegio de Veracruz, la deuda del futuro integrante de la administración federal es grande”. *** Bien reza el dicho: “elogio en boca propia es vituperio”.

Adolfo Ramírez Arana se muestra convencido: “el PRI se va a levantar en esta ocasión como se ha levantado en otros momentos difíciles; tiene una militancia leal y convencida de que se pueden conseguir espacios importantes en las elecciones de 2025”.

El dirigente estatal del PRI se tomó un momento para dialogar con analistas políticos, de quienes obtuvo atinadas observaciones y a quienes les explicó la actual situación del partido que en otros tiempos fuera el más poderoso del país.

Su labor al frente del comité estatal continuará hasta el próximo año, pues explicó que no hay tiempo para realizar un proceso de elección de una nueva dirigencia. Apenas concluya el proceso electoral del 2024 (una vez que se hayan agitado todas las impugnaciones y recursos jurídicos) casi enseguida dará inicio el proceso local, para la elección de los 212 alcaldes y sus respectivos cabildos.

Las elecciones municipales -dijo- serán algo muy distinto a lo vivido en el 2024. Está convencido de que en el proceso electoral del 2025 contarán más los candidatos, las personas, que los propios partidos políticos. No están casados con las alianzas, pero donde éstas favorezcan a un proyecto sólido, sin dudarlo tomarán esa ruta.

Por el contrario, explicó, Morena tendrá problemas que en otros momentos no tuvo, como una excesiva demanda de candidaturas. “Por cada posición habrá no menos de diez aspirantes y ellos no se han caracterizado por ser muy efectivos a la hora de la operación política. Con ellos lo que impera es la imposición y, en consecuencia, por cada candidatura habrá un buen número de actores políticos con peso, con liderazgo, que buscarán otras opciones. El PRI es una ruta natural”.

No son aún los tiempos de emitir convocatorias y buscar de manera formal a los candidatos para las 212 alcaldías, pero Adolfo Ramírez dio a conocer que ha recibido en sus oficinas de la sede estatal a diversos grupos de toda la entidad que están entusiasmados por participar en el proceso municipal.

“El PRI está de pie y saldrá a competir en cada municipio”, aseguró.

Epílogo

Y que siempre no. Que el gobernador “le solicitó” a la que será su jefa, la presidente electa Claudia Sheinbaum, “que lo espere un ratito”. *** Durante un programa en la televisora del gobierno estatal, Cuitláhuac García corrigió una vez más su proyecto de vida. Ahora dijo que pidió “un poco de tiempo”, antes de incorporarse -como aquí se anticipó- a la dirección de la Comisión Nacional para el uso eficiente de energías (Conauee). *** “Pedí un poco de tiempo, porque quiero entregar cosas, por ejemplo: en septiembre vamos a entregar varias cosas importantes y quiero que nos den ese tiempo y lo que hemos visto es que la presidenta está arrancando con todo”. *** La expresión suena incongruente. Si como él dice, Claudia Sheinbaum “está arrancando con todo”, ¿no sería, acaso, una contrariedad pedirle permiso para llegar “un poquito tarde” al importantísimo encargo que se le hará? *** Por lo pronto, Cuitláhuac García reconoce uno (sólo uno, pues tampoco se trata de darse un tiro en el pie) de los temas que no logró cumplir en sus seis años de “gobierno”: la creación de la Secretaria del Mar. “La había anunciado. Era la intención de unir dos direcciones una que está en Sedecop y otra en la Sedarpa, unirlas y que tanto puertos como pesca estuvieran en una sola dirección”. *** Ahí será para la próxima.

