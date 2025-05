Elecciones 2025: Candidato de Morena en Chiconquiaco denuncia amenazas

A través de sus redes sociales, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Chiconquiaco, Henry Landa Morales, dio a conocer que ha recibido amenazas, en las que le advierten consecuencias si decide continuar compitiendo en el proceso electoral.

Además, le piden dejar ganar a otro candidato. Por ello, informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), al mismo tiempo que enviará la documentación necesaria al Organismo Público Local Electoral para que le brinden seguridad.

"Me siento muy preocupado, ayer recibí amenazas personalmente, me las mandaron a mí, amenazas hacia mi familia, me dejaron una nota en mi casa y también amenazaron a mi gente de la sierra.

"Se siente amenazada toda mi gente y por eso hoy mismo quiero decirles que voy a presentar una denuncia contra quien resulte responsable", expresó. Las intimidaciones, fueron enviadas por mensajes de WhatsApp; otra más, dijo, le llegó a su casa en los últimos días.

"Yo creo que ha llegado el momento de la nueva transformación aquí en Chiconquiaco, por eso las demás personas me están amenazando (...) les quiero decir que vamos con firmeza", refirió.